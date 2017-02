Chicago brilla en el campeonato nacional de EEUU de Futsal

CHICAGO – Cuatro equipos de la academia Brusfa de Chicago se consagraron campeones y otro equipo regresó con el trofeo de subcampeón del torneo nacional de Futsal que culminó el pasado 20 de febrero en Kansas City, Missouri, con la participación de alrededor de 500 equipos de todo Estados Unidos.

Los campeones fueron los equipos de niños de las categorías Sub 10 y Sub 15 y entre las niñas se consagraron las Sub 13 y Sub 17. Además el equipo de niños de la división Sub 16 fue segundo y obtuvo el subcampeonato.

“Fue un super torneo y el mejor de los tres años que fuimos a participar. Al torneo regional en Saint Louis llevamos nueve equipos y calificaron seis para el campeonato nacional. De ahí –del campeonato nacional- salieron cuatro campeones. Fue un impacto en todo Estados Unidos y recibimos más de 15,000 mensajes en Facebook, emails y mensajes de texto”, dijo el brasileño Claudio Evangelista, director general de Brusfa (Brasil-US-Soccer-Fútbol-Academia, por sus siglas).

Los chiquitos de la categoría Sub 10 tuvieron una gran actuación y aplastaron a sus rivales con goleadas en sus cuatro juegos, con marcadores de 12-3, 12-2, 9-1 y 7-2 en la final contra el equipo USA de Oswego, Illinois.

“Todos los partidos fueron bastante fáciles”, dijo con total seguridad Joshua Sosa, una de las estrellas del equipo e hijo de padres de El Salvador y Guatemala.

Por su parte, Leonardo Orejarena, hijo de padres de Colombia y Estados Unidos, señaló que “jugamos contra los campeones de los dos últimos años en la semifinal (un equipo de Richmond, Virginia), nos avisaron un día antes para que juguemos mejor”.

El técnico argentino Daniel Sementuch, un ex profesional en su país y en Uruguay, Canadá y Estados Unidos, que ahora trabaja como entrenador de Brusfa, quedó impresionado con el rendimiento de los Sub 10.

“Tienen ‘timing’ (manejo del tiempo), manejan los partidos; es muy difícil ver un equipo de chiquitos que jueguen tan bien al Futsal”, comentó el entrenador argentino, quien elogió a algunos jugadores como Makhi Francis.

“Es un cinco (medio de contención) que parece una gacela y los pies parecen que no tocan el piso, es flaquito y callado, habla poco pero maneja a todo el equipo”, afirma Sementuch.

Estilo sudamericano

Dicen que brasileños y argentinos no se pueden ver cuando de fútbol se trata. Pero el caso de la academia Brusfa demuestra lo contrario.

Además de los mencionados Claudio Evangelista y Sementuch, otros técnicos de Brasil y Argentina se han sumado recientemente a la aventura del futsal y están poniendo su marca en los equipos de Brusfa. Está el caso de Didi Barreto, quien fue portera de la selección de Brasil durante 17 años, donde enfrentó a monstruos del fútbol femenino como Mia Hamm y Michelle Akers, entre otras, y participó en dos Mundiales y dos Juegos Olímpicos.

“Hace 14 años que vivo en Estados Unidos, tengo mi propia academia de fútbol pero ahora estoy con Claudio (Evangelista) en Brusfa. Son todos niños de Chicago, armamos equipos muy fuertes y yo estoy aquí para desarollar los equipos femeninos. Ya somos grandes pero estoy segura de que vamos a seguir creciendo”, indicó Barreto, quien recibió el premio a la mejor portera de Brasil en ocho temporadas.

Otro nuevo entrenador del Brusfa es el argentino Lucas Carbone, quien jugó en las inferiores (fuerzas básicas) de River Plate y Nueva Chicago en su país y también en el Chicago Fire hasta que una grave lesión lo alejó del fútbol.

El estilo sudamericano que estos entrenadores le han dado a sus equipos es evidente y los resultados se notaron en el torneo nacional de futsal de Kansas City. Un ejemplo lo dieron las chicas del Sub 17, en su mayoría muchachas de 15 años que anotaron una cantidad impresionante de goles en sus cuatro partidos.

“Sí, la mayoría fueron goleadas y en la final le ganamos 18-1 al Shop Futsal de Michigan; el partido más parejo fue un 11-5 contra el Richmond United de Virginia”, dijo Hannah Bebar.

“En la final estábamos 9-0 al final del primer tiempo”, agregó Megan Burling.

La talentosa Ainsley Ahmadian, hija del técnico del equipo, Jeff Ahmadian, señaló que “fue una experiencia divertida, hubo que manejar ocho horas (hasta Kansas City) pero allá nos encontramos con chicas de otros equipos”.

Megan Bennington agregó que “también jugamos en el club Eclipse (en cancha grande) y llevamos mucho tiempo juntas”.

Otros equipos de la academia no pudieron regresar a Chicago con un título pero impresionaron por su clase. Tal fue el caso del equipo de la categoría 1999 y 2000, que según los entrenadores nacionales desplegaron el mejor fútbol en su división. El equipo goleó 12 a 1 a un equipo de Virginia pero no pudo avanzar a la final debido a la combinación de otros resultados.

El equipo estuvo formado por una mezcla de jugadores del grupo de Claudio Evangelista como César Montes y Alan Moscosa y otros como Luis Rocha, Robby Sible y Frank Dicosala que llevan años jugando a las órdenes de Daniel Sementuch en la USA Academy de Aurora.

“Empatamos el primer partido y después no tuvimos los puntos suficientes para avanzar a la semifinal”, comentó Sible.

“Ese primer partido lo teníamos ganado, estábamos 4 a 2 arriba pero cometimos errores estúpidos en los dos últimos minutos y nos empataron”, indicó Rocha, quien regresó con lágrimas en los ojos en carro con su padre desde Kansas City.

La base del Futsal

Para muchos, especialmente en el fútbol de Sudamérica, el Futsal es la base para el desarrollo de futbolistas, que dan sus primeros pasos en canchas chicas y luego transfieren esas destrezas iniciales a la cancha grande y al profesionalismo.

“El Futsal es la base en Sudamérica y un semillero de jugadores, por eso siguen siempre saliendo grandes jugadores de Brasil, Uruguay y Argentina”, dijo el entrenador Sementuch.

“En Futsal hay que moverse rápido, tocando la pelota rápido y moviéndose para buscar los espacios. En el torneo se vieron muy buenos equipos y a mí me gustaba ponerme a ver los partidos y estudiar a los dos equipos, no solo a Brusfa, porque lo más importante es la evolución de todos los chicos. A mí me hizo acordar mucho a la época cuando yo era chico y empezaba a jugar al fútbol” añade el técnico argentino.

Academia Brusfa

-Futsal para futbolistas juveniles

-Entrenamientos en Bolingbrook y Palatine

-Informes en el 708-539-6299 y 630-771-1008