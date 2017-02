‘El Tigre’ Granados está cerca de una pelea por dos cetros mundiales

CHICAGO – El púgil de Chicago Adrián ‘El Tigre’ Granados está muy cerca de firmar un combate para enfrentarse al monarca invicto de los super ligeros Terence Crawford, que expondría sus dos cinturones mundiales del CMB y OMB.

Información que empezó como un gran rumor pero que el propio Granados confirmó a Hoy.

“Sí, se esta hablando de esa pelea, pero todavía estamos en negociaciones. No hay nada cerrado, pero vamos a ver que pasa”, nos asegura Granados.

Las negociaciones deben estar muy avanzadas ya que el ‘Tigre’ Granados la ve muy cerca.

“La veo cerca. Están hablando para pelear en mayo o junio en New Jersey, pero me da igual donde sea. Sería por sus dos campeonatos”, afirma el peleador de Cicero.

“Todos los peleadores siempre soñamos con una pelea así. Ojalá pueda hacerse porque siempre he querido ser un campeonato mundial”, añade Granados, quien nunca ha peleado en una pelea titular a 12 asaltos.

A pesar de su polémica derrota por decisión dividida el pasado 18 de febrero ante Adrien Broner en Cincinnati, Granados afirma que estaría listo para volver a pelear este mismo verano.

“Sí puedo pelear. Solo tengo una cortada y ya está curando. Quiero tomar esa pelea”, asegura Granados, quien entrena en Garfield Park a las órdenes de George Hernández.

Su estilo de boxear tan combativo y agresivo, la gran cantidad de golpes que lanza, el buen show de todas sus peleas y todas sus dudosas derrotas están despertando el interés de todos los promotores, incluso en su última pelea ante Broner llegó a batir récord de audiencia en Showtime. Lo que ahora le está abriendo las puertas a mejores combates e incluso la posibilidad de ir por dos coronas mundiales en el peso donde más daño hace, las 140 libras.

Esta gran oportunidad para el ‘Tigre’ Granados se ha presentado porque las negociaciones para la pelea Crawford vs. Félix Díaz del 20 de mayo en New Jersey no han podido cerrarse debido a que no han llegado a un acuerdo económico. Por lo que el promotor Bob Arum está buscando un sustituto del dominicano Díaz y ha contactado con Granados para que se enfrente a Crawford.

‘The Hunter’ Crawford, de 29 años y campeón super ligero del CMB y OMB desde julio de 2016, tiene marca de 30-0, 21 KOs y busca una pelea contra Manny Pacquiao, pero Arum no quiere esa pelea al menos hasta final de año.

‘El Tigre’ Granados, de 27 años, tiene marca de 18-5-2, 12 KOs, y está clasificado séptimo en la CMB y cuarto en la AMB en la división de super ligeros. Pero en 2015 noqueó a Amir Iman, segundo del CMB, algo que ratifica su alto nivel y las posibilidades de éxito en las 140 libras.