Zidane: El Madrid no piensa en los árbitros

MADRID (AP) — Que otros se preocupen por los árbitros. A Zinedine Zidane solamente le preocupa el fútbol.

Luego que el defensor de Barcelona Gerard Piqué criticase a los árbitros en la liga española, el técnico de Real Madrid elogió a sus jugadores por respetarlos, diciendo que él mantiene a su equipo concentrado en el campo de juego.

“Ni yo ni mis jugadores se meten con los árbitros. Respetamos los árbitros”, dijo Zidane el martes. “Tengo un vestuario espectacular en ese sentido. El foco es en el trabajo y no que tienen que hacer en campo”.

Los comentarios de Zidane se producen un día antes de que ambos equipos jueguen partidos importantes en una apretada contienda por el título de la liga.

Luego de un penal controversial pitado a favor del Madrid en la victoria de 3-2 sobre Villarreal el domingo, Pique insinuó en medios sociales que Madrid era ayudado. Pique colocó historias que mencionaban errores arbitrales contra Barcelona y otros que favorecieron al Madrid.

El presidente de Villarreal, Fernando Roig, también se quejó tras el partido, diciendo que no le gustaba que el equipo arbitral dejó el estadio llevando bolsas de Real Madrid con pequeños regalos, como llaveros, botones y bolígrafos.

“Cada uno puede hablar. Lo que hacemos lo hacemos sólo en el campo”, dijo Zidane. “No voy a entrar en lo que dijo un jugador o presidente. Yo respeto a todo el mundo. Cada uno puede opinar. No hay como impedir de decir esas cosas. Lo que más me importa son mis jugadores. Son un ejemplo, respetuosos y profesionales. Desde siempre ha sido así en Madrid”.

El capitán madridista Sergio Ramos dijo el lunes que las críticas contra Madrid eran esperadas de alguien como Piqué, que siempre está en los medios sociales expresando sus opiniones.

A su vez, el técnico de Barcelona Luis Enrique trató de evadir la controversia.

“Yo no tengo nada que comentar”, dijo el martes. “Ya sabéis mi opinión y no la voy a cambiar. El resto no me interesa”.

Luis Enrique ha defendido previamente a los árbitros, diciendo que tienen un trabajo difícil y que los jugadores pudieran ayudar no criticando tanto.

La controversial victoria del Madrid el domingo dejó al equipo un punto encima de Barcelona antes del partido del miércoles en casa contra el débil Las Palmas. En busca de su primer título liguero desde el 2012, Madrid tiene un juego menos que sus perseguidores.

El campeón Barcelona se mantuvo cerca con una victoria de 2-1 sobre el Atlético de Madrid gracias a un gol de última hora de Lionel Messi el domingo. El equipo va en busca de su quinta victoria al hilo cuando reciba el miércoles a Sporting Gijón.

