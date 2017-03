Félix Hernández se concentra en su recta

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Es anormal el hecho de que Félix Hernández lance en febrero. Pero el as de los Marineros cumplió el martes con su debut en esta pretemporada.

El venezolano permitió una carrera y tres hits en dos entradas, y Seattle aplastó 8-1 a una parte del plantel de los Medias Blancas de Chicago. Hernández hizo 33 lanzamientos, dio un boleto y no recetó ponches.

Le conectaron dos roletazos para doble matanza.

Normalmente, los Marineros no habrían empleado a Hernández en los primeros encuentros de la pretemporada. El año pasado, no debutó sino hasta el 14 de marzo y en 2015 lo hizo el 10.

Pero se acerca el Clásico Mundial de Béisbol, y Hernández se incorporará el lunes a la selección venezolana. Por lo tanto, había interés por tenerlo listo más pronto.

“Me siento fuerte de verdad”, dijo Hernández tras su salida. “Estoy saludable y feliz”.

El “Rey Félix” tiene prevista una apertura más con los Marineros, el domingo frente a Oakland.

“La siguiente será distinta”, aseguró. “Probablemente haré más lanzamientos y estaré listo para mi primera apertura en México.

El primer encuentro de Venezuela en esta fase del Clásico está previsto para el 10 de marzo, contra Puerto Rico.

Ante los Medias Blancas, Hernández se concentró en su recta.

“Tengo un poco más de control en la recta”, indicó. “Hice el lanzamiento de dos y cuatro costuras. Me quedé atrás en la cuenta un par de veces en el segundo inning y me pegaron hit. Hoy lancé mucho la recta, y estuvo bien. Los resultados me dicen que está funcionando. Estuve al 100%, lanzando de todo. El slider está ahí y la curva también. Tengo que trabajar todavía en el cambio”.

Hernández, quien cumple 31 años en abril, se perdió seis semanas de la campaña anterior por un tirón en la pantorrilla derecha. Fue su primer ingreso a la lista de los lesionados desde 2008.

Sus 25 aperturas y 153 innings y un tercio representaron las cifras más bajas de su carrera. Tuvo una foja de 11-8 y una efectividad de 3.82.

Lo más alarmante habría sido una caída en la velocidad de su recta. En promedio, se ubicó en 90,54 millas por hora la temporada anterior. En 2010, cuando conquistó el trofeo Cy Young, llegó a 94,13 mph y en 2015 promedió 92,1.

Intensificó su trabajo para esta temporada y ganó 17 libras (siete kilogramos) de masa muscular. Se mostró contento con su velocidad ante los Medias Blancas.

“Creo que Félix lució bien”, opinó el manager de los Marineros, Scott Servais. “Lanzó hoy muchas rectas, y fue bueno ver eso. La velocidad fue buena, de entre 90 y 92” mph.