El Chicago Fire regresa urgido por ganar

CHICAGO – El Chicago Fire arranca este sábado 4 marzo su 20 temporada en la MLS inmerso en una profunda reconstrucción, con la obligación de salir del pozo de la tabla e inmerso en un mar dudas por el funcionamiento del nuevo equipo que se ha construido.

El Fire no clasifica a los playoffs desde 2012 y en las últimas tres temporadas ha quedado último en la tabla, una herencia muy mala que se busca cambiar a cualquier precio.

“Tenemos que hacer una mejor temporada. Urge ganar”, afirma Nelson Rodríguez, gerente general del Chicago Fire.

“Este club y esta afición necesita que ganemos. Obviamente preferimos ganar con un buen estilo, pero más que nada tenemos que ganar. Pensamos que con los jugadores que trajimos y sabiendo que el equipo no está totalmente completo, tenemos mejor equipo que el año pasado”, añade.

Tras el fracaso del año pasado donde el Fire fue el peor equipo de la MLS con tan solo 31 puntos, el técnico Veljko Paunovic, que regresa para su segunda temporada, se muestra tremendamente prudente con las metas que se marca pero al mismo tiempo muy optimista con el futuro del equipo que se ha armado este año y que terminó invicto (6-0) en pretemporada.

“Confío mucho que este equipo nos va a dar buenos resultados y buen fútbol”, afirma Paunovic.

“Quiero mantener las expectativas muy bajas porque venimos de una temporada pasada que no nos permita hablar y crear expectativas altas. Lo que si podemos decir es que el equipo ha trabajado bien y fuerte. Lo veo muy bien y confío muchísimo en este equipo”, añade.

Sobre regresar a los playoffs, Paunovic asegura que ese objetivo siempre está ahí, así como la US Open Cup, donde Chicago tiene una histórica y exitosa tradición con un tetracampeonato.

“El equipo está buscando entrar en los playoffs. También tenemos la US Open Cup, que es uno de los objetivos que siempre son importantes para el club. Confío plenamente que este año vamos a llegar a los playoffs, y una vez vez ahí todo es posible y entonces pensaremos en lo máximo”, afirma Paunovic.

Para volver a los playoffs, el Fire se reforzado en todas su líneas. Para arreglar el maltrecho centro del campo se ha fichado al brasileño Juninho, quien llega prestado de los Xolos de Tijuana tras triunfar y ganar tres títulos de la MLS con el L.A. Galaxy. Así como el internacional estadounidense Dax McCarty, ex capitán y motor del New York Red Bulls que llega con la etiqueta de ser un gran pasador. Jugadores que se unirán al salvadoreño Arturo Álvarez y el ghanés David Accam para ser los motores y generadores del fútbol del equipo.

“Es un nuevo año, nueva temporada, nuevo equipo y tenemos que tomarlo partido a partido para poder hacer las cosas bien y llegar lo más lejos posible. Nuestra meta es clasificar a los playoffs y una vez ahí levantar la copa si es posible” afirma Álvarez.

“Tenemos muy claro lo que el entrenador quiere y ahora tenemos mucho que hacer”, afirma Juninho. “No pensamos en lo ha pasado con el Fire en los últimos años. Sabemos que tenemos que entrar en acción y agarrar el máximo número de puntos posibles para clasificar a los playoffs. Llevo casi un mes en el equipo y sé que todavía me falta mucho para agarrar toda la química y el estilo de juego, pero la pretemporada me ha ayudado muchísimo”.

Para darle gol al equipo se ha traído al delantero serbio nacionalizado húngaro Nemanja Nikolic, procedente del Legia de Varsovia polaco, donde jugó esta edición de Champions, y que ocupará plaza de Jugador Designado.

“Estoy muy motivado para tener una buena temporada”, afirma Nikolic. “Me gusta el sistema 4-4-2 que Paunovic está utilizando y creo que tenemos los jugadores para ser un equipo ofensivo y marcar muchos goles”.

Mientras que la marcha del portero Sean Johnson fue reemplazada por el experimentado portero uruguayo Jorge Bava, de 35 años, que llega procedente del At. Bucaramanga de Colombia.

“Tuvimos una muy buena pretemporada que nos hace ser muy optimistas para el inicio del torneo”, asegura Bava.

“Estoy contento de llegar a la MLS, es una experiencia nueva. Contento con la oportunidad, con la decisión que tomé y ahora queda la responsabilidad que debemos tener para poner al Fire lo más alto posible en la tabla”, añade.

El Chicago Fire abre el campeonato visitando este sábado al Columbus Crew, el tercer peor equipo de la liga el año pasado, que también llega urgido por sumar buenos resultados. Por lo que es un duelo entre dos equipos que aspiran a levantarse de las cenizas este año y urgidos por arrancar con victorias para ir agarrando confianza en sus respectivos proyectos.

“Es muy importante empezar bien. Y más para nosotros que queremos tener un buen inicio de temporada. Ganar fuera y ante un equipo como Columbus nos daría un empujón grande”, asegura Paunovic.

“El partido contra Columbus va ser muy difícil”, añade Arturo Álvarez. “Ellos, al igual que nosotros, quieren olvidarse de la temporada pasada”.

Principales Altas

Jorge Bava (URU/POR)

Juninho (BRA/MED)

Dax McCarty (USA/MED)

Nemanja Nikolic (SRB/DEL)

Daniel Johnson (USA/MED)

Principales Bajas

Sean Johnson (POR)

Eric Gehring (DEF)

Rodrigo Ramos (DEF)

Nick LaBrocca (MED)

Michael Stephens (MED)

Razvan Cocis (MED)

EL ESTRENO

Columbus Crew vs. Chicago Fire

Día: Sábado 4 de marzo

Hora: 1pm (CSN)

Estadio: MAPFRE Stadium, Columbus, OH

Alineaciones Probables:

Columbus Crew (4-5-1): Zack Steffen; Harrison Afful, Nicolai Naess, Jonathan Mensah, Jukka Raitala; Mohammed Abu, Will Trapp, Ethan Finlay, Federico Higuain, Justin Meram; Adam Jahn. DT: Gregg Berhalter

Chicago Fire (4-4-2): Jorge Bava; Michael Harrington, Johan Kappelhof, Joao Meira, Brandon Vincent; Dax McCarty, Juninho, Arturo Alvarez, David Accam; Michael de Leeuw, Nemanja Nikolic. DT: Veljko Paunovic.