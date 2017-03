Las metas son altas para ‘Chepo’ de la Torre

CIUDAD DE MÉXICO – Haber tocado fondo fue un aliciente para que Santos hoy vuelva a ser protagonista en el torneo de la Liga MX.

“Todo lo que nos sucedió previamente, no precisamente conmigo sino que le sucedió al grupo antes de que llegara y las circunstancias en las cuales entramos, creo que nos ayudaron mucho para poder retomar un proyecto que se tenía planificado con esta directiva y que ahora me toca a mí tomarlo”, dijo el técnico santista, José Manuel de la Torre.

Tras el Apertura 2016 en donde los de la Laguna apenas sumaron 16 puntos y terminaron en el sitio 16 de la clasificación, los dirigidos por el ‘Chepo’ han mostrado otra cara en las primeras 9 fechas del torneo, misma que los tiene actualmente en zona de Liguilla.

Con el empate 2-2 ante Necaxa, el cuadro de La Comarca hilvanó 10 partidos sin perder en la Liga, que lo acercan a la meta de 30 puntos que el cuerpo técnico y la directiva habían planteado desde el arranque del Clausura 2017.

“El reto que nos hemos puesto desde un inicio es lograr 30 puntos, que es alto, que pocos equipos lo logran durante un torneo, pero creo que es un objetivo interesante en el cual el grupo se ha comprometido en poderlo lograr”, declaró.

El ‘Chepo’ tiene a Santos como único invicto del Clausura y aunque el funcionamiento los tiene séptimos en la clasificación, De la Torre no se siente conforme.

“Estamos en el primer tercio del torneo, el equipo inició bien. Creo que en algunos partidos pudimos haber sacado un mejor resultado, pero bueno, no lo pudimos lograr y en este caso estamos en una buena posición, pero aspiramos a más”, sentenció el DT lagunero.

Regresar al Tri

José Manuel de la Torre no descarta volver a dirigir a la Selección Mexicana, pero sabe bien el lugar al que pertenece.

“Eso es un sueño que siempre he tenido, es una ilusión, son cosas en las cuales uno aspira como profesional y como mexicano. Es algo que nunca me puedo quitar de la cabeza, que me llena de ilusión y seguiré teniendo”, afirma el ‘Chepo’.

“En ese aspecto ya tuve un proceso en donde estuvo involucrado Selección Nacional y Sub 23 que participó en muchos torneos, eso ya terminó, hasta que llegue el momento, por lo pronto estoy en Santos”, agregó el técnico que dirigió al Tricolor de 2011 a 2013 y conquistó la Copa Oro en su primer año.

De la Torre argumentó que cada técnico vive situaciones distintas, por lo que no quiso dar alguna advertencia al actual estratega del Tri, Juan Carlos Osorio, sobre los juegos del Hexagonal que México encarará en marzo.

“No estoy para dar consejos. Él ha tenido sus circunstancias, ha manejado lo que le conviene de acuerdo a su percepción.

“Si él tendría alguna duda puede comentarlo con alguien, tiene su cuerpo técnico, y si hay alguna experiencia que nos pasó a nosotros y le pudiera servir, pues siempre estamos abiertos a poder comentar cualquier cosa”, concluyó.

Cruz Azul piensa en el descenso

A Cruz Azul se le viene un calendario para alejarse o acercarse más al fondo de la Tabla de Cocientes.

Más allá de pensar en una clasificación a la Liguilla, La Máquina bien puede concentrarse en los partidos directos que tendrá contra los rivales en la lucha contra el descenso.

De la media docena de encuentros que se le vienen en el Clausura 2017 cuatro de ellos son ante Chiapas, Morelia, Veracruz y Puebla; el cuarteto con quien conforma la zona baja de la quema.

El primero en llegar son los Jaguares este sábado, el duelo tiene su atractivos por el regreso de Sergio Bueno al Estadio Azul, el que fue su casa por 10 fechas del Apertura 2015 y que ahora comanda a los lacandones.

El segundo gancho del juego de la Fecha 9 es que si Chiapas derrota a los Celestes los igualará en puntos, ambos tendrán 113 y los cementeros seguirán en el lugar 15 por diferencia de goles.

Otro factor a tomar en cuenta es que esta jornada se ven las caras Monarcas (103) y Tiburones (105), último y penúltimo, por lo que uno, otro o ambos sumarán.

Tras el duelo ante Jaguares los dirigidos por Paco Jémez visitan a Toluca y reciben a Tigres, para la Fecha 12 viajarán al Puerto para medirse a los escualos.

Ese será el inicio de una tercia de partidos cruciales, dado que después La Máquina recibe a Morelia y para la Jornada 14 viaja a Puebla.

Tras el duelo ante La Franja quedarán nueve puntos en disputa en el semestre, los cuales se volverán cruciales en caso de que Cruz Azul no haya registrado buenas cuentas previamente.

Será ante Chivas, en casa, Pachuca y León, ambos de visita, los últimos rivales celestes, y salvo los esmeraldas que de momento son sotaneros, el otro par de rivales lucen complicados.

Así será el cierre cementero en el torneo, uno que pintaba para mirar alto pero ahora conmina al equipo a ver para abajo.

Jornada 9

Viernes 3:

Tijuana – Pachuca 9pm

Sábado 4:

Cruz Azul – Jaguares 5pm

Morelia – Veracruz 7pm

Monterrey – Querétaro 7pm

León – América 7:06pm

Necaxa – Atlas 9pm

Guadalajara – Toluca 9:06pm

Domingo 5:

Pumas – Santos 12pm

Puebla – Tigres 12pm

Clasificación: Tijuana 16, Toluca 16, Pachuca 14, Guadalajara 14, Monterrey 13, Atlas 13, Santos 12, Querétaro 12, Jaguares 12, Pumas 11, América 10, Puebla 9, Morelia 9, Veracruz 9, Tigres 8, Necaxa 8, Cruz Azul 6, León 5.