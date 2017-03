Los Bulls viven otra noche mágica de ‘Jueves TNT’ en Chicago

CHICAGO – Los irregulares Chicago Bulls hicieron este jueves la machada y derrotaron 94-97 al equipo con el mejor récord de la NBA, los Golden State Warriors, en el United Center de Chicago, que registró un lleno absoluto de 22,253 aficionados.

Los Bulls volvieron a salir victoriosos en su día talismán, los jueves, en casa y en transmisión nacional por la cadena TNT, donde ya acumulan 18 partidos consecutivos ganando.

“Eso es un récord de la NBA, es una racha infernal”, dijo Steve Kerr, técnico de los Warriors tras el partido.

Mientras la otra cara de la moneda fueron los Warriors, que llegaban a Chicago tras perder el pasado martes ante los Wizards en Washington, y este jueves sumaron dos partidos seguidos perdiendo por primera vez desde el lejano 5 y 7 de abril de 2015.

La ausencia por lesión del máximo anotador de los Warriors, Kevin Durant, unido a la pólvora mojada desde la línea de triples de sus especialistas Stephen Curry (2-11) y Klay Thompson (1-11), facilitaron el trabajo a los Bulls, que aunque en el segundo cuarto llegaron a tener una máxima desventaja de 10 puntos, nunca perdieron la fe para mantenerse en la pelea y llevarse sorpresivamente la victoria tras un gran tercer cuarto donde se impusieron 32-22 a los Warriors. De hecho, los Bulls le ganaron tres de los cuarto cuartos al poderoso equipo de Golden State.

El máximo anotador de los Bulls fue Jimmy Butler con 22 puntos y 6 asistencias, mientras que el gran destacado fue el alero de segundo año Bobby Portis, quien firmó su primer doble-doble de la temporada con 17 puntos y 13 rebotes. Dwyane Wade colaboró con 12 puntos, Robin Lopez 10 puntos, el alemán Paul Zipser 9 puntos, el pívot brasileño Cristiano Felicio 2 puntos y 11 rebotes, mientras que Nikola Mirotic terminó con 5 puntos y 2 rebotes.

“Creo que Bobby estuvo fantástico”, dijo Fred Hoiberg, técnico de los Bulls, tras el partido. “Sobre todo en la primera mitad. Jugó a un gran ritmo, peleó muchísimo y tuvo un gran impacto en el partido. Ese es el verdadero Bobby Portis. Está jugando a un nivel ganador y es fantástico verlo”.

Por los Warriors, que tuvieron un pobre porcentaje del 38.6% de acierto en sus lanzamientos, su máximo anotador fue Curry con 23 puntos (10-17), 6 rebotes y 5 asistencias. Mientras que Thompson cerró con 13 puntos, Draymond Green 12 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias y Patrick Mc Caw 11 puntos.

“No siempre puedes disparar bien. Cuando eso pasa, la posesión del balón es oro”, dijo Kerr. “Tienes que hacer valer cada posesión. No estuvimos enfocados y no tuvimos intensidad. No protegimos el balón y no lo recuperamos. Los Bulls hicieron un mejor trabajo en el último cuarto con el balón”.

Con esta victoria los Bulls mejoran su marca a 31-30 y este sábado 4 reciben a Los Angeles Clippers en otro partido muy complicado.

Mientras que los Warriors empeoran su marca a 50-11, aunque todavía siguen teniendo la mejor marca de la NBA. Este domingo 5 visitan a los New York Knicks.