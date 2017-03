Mundial: Messi y sin sorpresas en plantel de Bauza

David Price consulta con especialistas por problemas de codo

El as de los Medias Rojas, David Price, no realizará su primera salida de la pretemporada y será examinado por especialistas tras sentir dolor en el antebrazo y el codo izquierdo. El abridor zurdo, quien tenía programado lanzar este fin de semana, se realizó una resonancia magnética el miércoles, pero los resultados todavía no están