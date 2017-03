Murray y Verdasco disputarán la final en Dubai

CR7 es baja para partido del Real Madrid contra Eibar

MADRID (AP) — Real Madrid no contará con Cristiano Ronaldo ni Gareth Bale para su visita del sábado al Eibar por la liga española. Cristiano es baja por un problema físico que no fue especificado. El técnico Zinedine Zidane se limitó a decir que el astro portugués no se entrenó el viernes porque “se ha … Seguir leyendo CR7 es baja para partido del Real Madrid contra Eibar →