Curry y Warriors, en inusitadas rachas negativas

NUEVA YORK (AP) — Stephen Curry gritó, se dio la media vuelta y lanzó un puntapié contra un muro, para descargar su frustración por errar otro disparo. Era sólo una práctica, y la mayoría de los otros tiros que hizo el astro entraron en la cesta, así que había pocos motivos de preocupación.

Pero podría haberlos pronto, si Curry sigue fallando en los partidos y si los Warriors continúan perdiendo.

Curry ha traído la mira desviada, algo tan inusitado como la racha de dos derrotas consecutivas de Golden State. Aunque siguen liderando la NBA, los Warriors están en problemas —al menos para sus estándares— y buscarán resolverlos este domingo, cuando visiten a los Knicks de Nueva York.

El base estelar del equipo ha atinado sólo cuatro de 31 triples en los últimos tres encuentros, enmarcados en una gira que ha resultado ya muy costosa para los Warriors, pues perdieron a Kevin Durant por lesión.

Golden State encontró la forma de ganar su primer encuentro de la gira en Filadelfia, en el que Curry falló sus 11 triples. Pero luego, los Warriors cayeron en Washington y Chicago. Llevaban 146 encuentros de temporada regular sin sufrir derrotas consecutivas, un récord de la NBA.

“Evidentemente, no hemos perdido dos partidos seguidos en mucho tiempo, y en general atravesamos por una mala racha en esta gira”, reconoció el entrenador Steve Kerr después de la práctica sabatina en el inmueble de Manhattan donde tiene su sede el sindicato de jugadores. “No estamos encestando los disparos, pero estamos bien conscientes de que esto es sólo una señal de advertencia en el radar. Estaremos bien. No me encuentro preocupado en absoluto. Sólo tenemos que jugar mejor”.

Thompson no se escapa de los problemas. Junto con Curry, acertó sólo tres de 22 triples durante la derrota por 94-87 en Chicago. Pero los Warriors no lucen estresados ni piensan que las defensas rivales estén presionando a los bases más de lo habitual en vista de que no deben preocuparse por Durant.

“Hemos tenido muchas oportunidades para hacer disparos decentes, pero simplemente no han entrado en los últimos tres juegos”, explicó Curry. “Esto pasa durante una larga temporada. Hay que seguir luchando y no permitir que esto afecte la manera en que jugamos. Evidentemente si hubiéramos metido un par de disparos más en Chicago, el resultado habría sido distinto. Con Filadelfia fue una lucha pero encontramos la forma de ganar, así que hay que seguir con la misión”.

Tienen que hacerlo, pues los Spurs de San Antonio se les han acercado a dos juegos y medio en la lucha por el primer puesto del Oeste.