Con hoyo en uno, Thomas toma la punta en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Justin Thomas logró un hoyo en uno y se apoderó de la punta en el Campeonato de Golf en México, al concluir el sábado la tercera ronda.

El estadounidense empleó un hierro 6, a unas 239 yardas del hoyo 13, par tres, para conseguir la proeza. La pelota rebotó una vez antes de meterse en el hoyo, ante el delirio de público.

“El tiro lucía perfecto”, relató mientras miraba la repetición en una pantalla. “Yo dije ‘métete’ y quizás ustedes también. No he realizado muchos golpes exactamente como quería, pero me agradó este resultado”.

Se colocó en un acumulado de 201 golpes, 12 debajo del par y con un impacto de ventaja sobre su compatriota Dustin Johnson.

En lo que va de la campaña, Thomas ha conseguido tres victorias.

Johnson pensaba que sólo los greens conspiraban en su contra. El sábado, se unió al complot un árbol, en cuyo follaje se quedó atorado su tiro al hoyo 16.

Justo después de que realizó su cuarto golpe, la pelota cayó al fin del árbol. Johnson salvó un bogey y entregó una tarjeta de 66.

“Suele suceder”, comentó Johnson. “Hice un buen putt para el bogey, y eso es lo que me alegra”.

Phil Mickelson (68) y Rory McIlroy (70) se ubicaron a dos golpes de la cima, lo que augura una emocionante ronda final en el club de Golf Chapultepec de la capital mexicana.

“Hay muchos jugadores estupendos que me persiguen”, indicó Thomas. “Sólo tengo que salir y obtener un montón de birdies”.