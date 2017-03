Clásico: Adrián Beltré dice que jugará con Dominicana

SURPRISE, Arizona, EE.UU. (AP) — El tercera base de los Rangers de Texas Adrián Beltré superó la prueba de disputar una tanda de juegos de pretemporada y está listo para jugar con la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

Beltré disputó el lunes su tercer partido en cuatro días con los Rangers, luego de perderse la primera semana del calendario de exhibiciones por un por un tirón en la pantorrilla izquierda, lesión que sufrió mientras se entrenaba por su cuenta durante el receso invernal.

“No estoy loco. Quiero jugar pelota. Si estoy en condiciones de jugar, voy a jugar”, declaró Beltré. “Deseo representar a mi país. Este será mi último Clásico Mundial en el que podré hacerlo”.

Beltré, de 37 años, planeaba quedarse en Arizona con los Rangers lo más que pueda para recibir tratamiento y más turnos al bate antes de sumarse al equipo dominicano en Miami. Beltré contempla presentar al campamento de los Rangers el martes y no descartó jugar ese día.

“Quizás no esté el ciento por ciento, pero no recuerdo que estuve al ciento por ciento la vez pasada”, mencionó Beltré. “Si no voy al Clásico, no significa que no corro el riesgo de lastimarme aquí. No me quiero lesiones en ningún momento, pero es algo que te puede pasar aquí”.

Beltré, cuya única participación en el Clásico fue en la edición de 2006, dijo que los Rangers le han respaldado a lo largo del proceso, solo advirtiéndole que sea cauteloso y perspicaz con su decisión.

El manager Jeff Banister destacó que Beltré, con su veteranía, se ha ganado “el crédito suficiente” para que los Rangers respeten sus decisiones.

“Me parece que es alguien con buen criterio”, declaró Banister.

La República Dominicana debuta en el Clásico el jueves ante Canadá en Miami, en un grupo que completan Colombia y Estados Unidos. Los dominicanos buscan repetir como campeones.

Beltré afronta su 20ma temporada en las mayores, faltándole 58 hits para alcanzar la barrera de los 3.000. Viene de una campaña en la que bateó para .300, con 32 jonrones, 31 dobles y 104 impulsadas, además de obtener su quinto Guante de Oro.

Pero su primer llamado es representar a su país una vez más.

“Me fascina toda la experiencia (del Clásico), la solidaridad por el país y saber que tenemos a nuestra afición apoyándonos en todo”, afirmó Beltré. “Es una locura que te pongas a conversar con tu familia, y saber que todo el mundo, pero todo el mundo en ese país, está pendiente de estos juegos”.