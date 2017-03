Los Chicago Bulls marchan al borde del precipicio

CHICAGO – A falta de 10 partidos y tres semanas para terminar la temporada regular de la NBA, los Chicago Bulls corren serio peligro de quedarse, por segunda temporada consecutiva, sin postemporada.

Actualmente los Bulls ocupan la octava y última posición que da acceso a los playoffs con marca de 31-32, pero seguido muy de cerca (1.5 juegos) por Miami (30-34) y Milwaukee (29-33), quienes vienen empujando muy fuerte desde atrás.

Los Bulls, que esta temporada no han podido encadenar cuatro victorias seguidas, no llega al tramo final en buenas condiciones y su futuro se presenta poco alentador.

Con la salida de Taj Gibson y Doug McDermott el pasado 23 de febrero a cambio de ningún jugador importante (Anthony Morrow, Cameron Payne y el francés Joffrey Lauvergne), los Bulls enviaron el claro mensaje que estaban en reconstrucción y que su apuesta estaba ahora en desarrollar a los jóvenes de cara la futuro. Aunque el alto precio que se page sea sacrificar los playoffs, que sería una gran experiencia para los jóvenes.

Ver en la cancha jugar al mismo tiempo a Jerian Grant, Bobby Portis, Cristiano Felicio y los novatos Paul Zipser y Denzel Valentine no es nada raro ahora en los Bulls. El pasado lunes en la crucial derrota en Detroit, que le costó a Chicago descender al octavo lugar, se pudo observar. Más cuando los veteranos Dwyane Wade y Rajon Rondo son bajas por lesión o descanso.

“Quiero que los jóvenes sean agresivos, lancen cuando estén abiertos y ataquen el aro cuando puedan. Ese es el único camino para que nos hagan mejores”, afirma Jimmy Butler, líder anotador (27 pts) del equipo.

Pero los jóvenes están demostrando que todavía no están listos para volar solos y que necesitan tiempo para crecer y ser liderados por buenos veteranos.

Sin Wade y Rondo (se han perdido ya ambos 10 partidos), y con Nikola Mirotic no atravesando su mejor momento de juego y perdiendo protagonismo, los Bulls se hacen completamente predecibles, con Butler como única arma de los Bulls en los momentos finales. Una ventaja que los rivales resuelven con doble marca.

Aunque el equipo todavía saca su garra y amor propio para sumar buenas victorias ante punteros equipos como Cleveland, Boston, Golden State o San Antonio, no dejan de ser grandes sorpresas que inclusos lo jugadores no saben explicar y que no obstante se diluyen luego con derrotas ante flojos equipos como New York, Lakers o Phoenix.

“No sé que pasa. Pienso que puede ser por preparación mental”, afirma Mirotic. Pero si es así, habría que pedirle cuentas al técnico Fred Hoiberg, muy cuestionado también por su labor.

Llegar a los playoffs este año va a estar complicado y el futuro dependerá del destino de Butler y Wade al final de temporada. Si siguen, los Bulls podrán encontrar caminos para ser competitivos al mismo tiempo que desarrolla a sus jóvenes. Pero si se van y el equipo se queda huérfano de líderes veteranos, el futuro puede ser muy duro.

Los Bulls visitan el miércoles 8 a Orlando Magic (23-41) en un partido vital y que necesita ganar para seguir manteniendo vivos sus sueños de postemporada.