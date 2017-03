Cowboys dejarán en libertad a Tony Romo

DALLAS (AP) — La accidentada carrera de Tony Romo como el quarterback titular de los Cowboys de Dallas está por llegar a su fin.

Una persona con conocimiento de la decisión informó a The Associated Press que los Cowboys dejarán en libertad a Romo el jueves, justo el día que arranca el periodo de agencia libre en la NFL. La fuente habló bajo condición de anonimato porque el equipo todavía no ha anunciado la decisión sobre Romo, quien tendrá la oportunidad de buscar otro equipo.

Romo se irá de los Cowboys como el líder de la franquicia en yardas acumuladas con pases (34.183) y touchdowns (248). Pero nunca pudo igualar el éxito de postemporada de Roger Staubach y Troy Aikman, ganadores de varios Súper Bowls e integrantes del Salón de la Fama.

Romo, titular durante una década, se integró a los Cowboys en 2003 como agente libre, luego que no fuera tomado en el draft. Perdió el puesto la temporada pasada tras fracturarse un hueso en la espalda durante un partido de pretemporada. Lo reemplazó el novato Dak Prescott.

Prescott se ganó la titularidad a pulso, al liderar al equipo a una racha de 11 victorias seguidas, un récord para la franquicia. La irrupción de Prescott dio rienda suelta a las conjeturas de que Romo tenía los días contados en Dallas.

Un canje era poco probable porque Romo cumple 37 años el próximo mes, cobra un salario de 24 millones de dólares y se ha perdido la mayor parte de las dos temporadas debido a lesiones. Pero debe de ser atractivo como agente libre a contendientes que buscan un mariscal de campo, una lista que incluye a Denver y Houston.