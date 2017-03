El Chicago Fire busca ante RSL romper dos maldiciones caseras

CHICAGO – El Chicago Fire abre este domingo en casa la temporada de la MLS recibiendo en el Toyota Park al Real Salt Lake con la obligación de sumar los tres puntos para seguir encauzando el nuevo proyecto de reconstrucción en el que anda inmerso.

La expectación con este Fire renovado, que tiene 11 jugadores nuevos, es máxima. La calidad de las nuevas incorporaciones parecen garantía de lograr el gran objetivo que no es otro que clasificar a los playoffs por primera vez desde 2012.

“El equipo tiene mucho potencial y puede hacer daño en esta liga”, asegura el volante Dax McCarthy, uno de los grandes refuerzos este año. “Todavía somos un proyecto de equipo con largo camino por recorrer. Conforme vayamos jugando partidos y nos compenetremos más iremos mejorando, nuestro techo estará tan alto como queramos nosotros”.

“Tenemos mejor equipo que el año pasado”, añade el salvadoreño Arturo Álvarez.

El Chicago Fire viene de sumar un valioso punto de visitante tras empatar 1-1 el pasado sábado ante Columbus Crew. Pero no olvidemos que el Crew el año pasado fue el segundo peor equipo de la Conferencia Este, solo por encima del Fire.

Este domingo el rival es más potente y por tanto el examen más exigente. El Real Salt Lake, que viene de empatar 0-0 ante el potente Toronto FC, se metió la temporada pasada en los playoffs y cuenta entre sus jugadores más desequilibrantes con su tridente de Jugadores Designados compuesto por el delantero ecuatoriano Joao Plata, el volante eslovaco Albert Rusnak y el delantero armenio Yura Movsisyan.

El Fire también tendrá que encarar la maldición de aperturas en casa, donde no consigue ganar en los cuatro pasados arranques ante su público. Una asignatura pendiente en el Toyota Park que ya empieza a pesar y a mirarse con cierto recelo.

La temporada pasada el Fire cayó 3-4 ante New York City FC. En 2015 se perdió 0-1 ante Vancouver Whitecaps, en 2014 se empató 1-1 con New York Red Bulls y en 2013 se cayó 0-1 ante New England Revolution. Hay que remontarse hasta el lejano 2012, donde se ganó 1-0 al Filadelfia Union, para encontrar la última victoria de local en apertura de temporada.

El historial de los 19 enfrentamientos del Fire y el Real Salt Lake está tremendamente igualado con 6 victorias para cada equipo y 7 empates. Igualdad que también se ve en los 10 antecedentes en el Toyota Park donde cada equipo ha ganado 3 partidos y se han registrado 4 empates.

Pero asusta especialmente el historial más reciente, donde en las cinco últimas veces que el Real Salt Lake se enfrentó al Fire nunca haya perdido y que las cinco veces que visitó el Toyota Park en los últimos siete años (2015, 2014, 2012, 2011 y 2010) se llevara tres victorias y dos empates por 1-2 , 2-3, 0-0, 0-0 y 0-1 respectivamente. Hay que recordar que la última vez que se enfrentaron, en Utah en agosto de 2016, el RSL ganó 3-1. Es decir, un historial demoledor que evidencia que el RSL se ha convertido en los últimos años en la ‘bestia negra’ del Fire.

Para su estreno ante su afición, el Fire contará con la baja del centrocampista holandés John Goossens, que se opera este viernes 10 de una lesión en los ligamentos de su tobillo derecho que se produjo el pasado sábado en el partido ante el Columbus Crew y que lo tendrá fuera de acción de cinco a seis meses.

El que sí está listo para debutar con el Fire es el centrocampista brasileño Juninho, que tras cumplir el pasado sábado la sanción que arrastraba de la temporada pasada cuando jugaba en la liga mexicana con los Xolos de Tijuana, será parte casi con toda seguridad del once inicial de Chicago.

“Juninho es muy importante para nosotros y nos hace mejores”, afirmaba Veljko Paunovic, entrenador del Fire tras el empate en Columbus. “Puedes contarlo para el próximo partido”.

Juninho es el gran fichaje de esta temporada para generar fútbol y liderar, junto a McCarthy y Arturo Alvarez, el centro del campo del Chicago Fire. Una presión que no asusta al ex del Galaxy y Xolos.

“Presión tenemos todos en cualquier trabajo. Sólo tengo que saber lidiar con este tipo de situación de la mejor manera. Ahora tenemos que conjuntar un gran plantel para hacer las cosas bien este año”, afirma el brasileño de 28 años.

La gran cita de este domingo está en el Toyota Park, el rival a batir el Real Salt Lake y el equipo a observar el Chicago Fire, quien se presenta ante su afición con un nuevo proyecto de equipo con la obligación de conseguir su primera victoria de la temporada para empezar a crecer y además quebrar dos maldiciones: la de abrir ganando y la de derrotar a Real Salt Lake.

EL PARTIDO

Chicago Fire vs. Real Salt Lake

Día: Sábado 11 de marzo

Hora: 1 pm (CSN)

Estadio: Toyota Park, Bridgeview, IL