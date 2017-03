Chivas procura mantener la punta del fútbol mexicano

GUADALAJARA (AP) — Chivas procurará mantenerse en la cima del fútbol mexicano, pero para hacerlo deberá sortear el sábado una complicada aduana en la casa del campeón Tigres que está urgido de puntos para meterse a la lucha por la liguilla, en partido por la décima fecha del torneo Clausura.

El Guadalajara, que viene de superar al Toluca, tiene 17 puntos para ser el líder de la competencia por primera vez desde la jornada 15 del torneo Clausura 2015.

Además, a media semana Chivas consiguió su pasaje a los cuartos de final del torneo de la Copa MX.

Tigres inició el torneo en bajas revoluciones, pero aceleró el paso en las últimas fechas con dos triunfos en sus últimos tres partidos para alcanzar 11 puntos, que lo ubican 12do en la tabla general.

“Tuvimos un inicio de torneo bastante malo, con estos dos triunfos apenas estamos componiendo las cosas”, dijo el entrenador de los felinos, el brasileño Ricardo Ferretti. “La idea es sumar de a tres en los próximos partidos para tener la posibilidad de entrar en zona de clasificación”.

Tigres no pierde ante Chivas desde el Apertura de 2012.

Otro equipo que tendrá un duro partido en patio ajeno es el reanimado Cruz Azul, que intentará ligar triunfos por primera vez en la temporada cuando visite al Toluca.

La “Máquina”, que viene de romper una racha de ocho partidos sin triunfos, acumula apenas nueve puntos y se ubica 14ta. en la clasificación.

Cruz Azul también se metió a cuartos de final en la Copa al vencer a León a media semana.

“Somos el mismo equipo de hace dos semanas, pero ya vamos tomando confianza, la pelota comienza a entrar”, dijo el entrenador español Paco Jémez. “Cuando materialicemos lo que generamos vamos a ser un equipo peligroso, porque somos capaces de generar mucho”.

Toluca viene de perder dos en fila, pero con sus 16 puntos se mantiene quinto.

Otro de los equipos populares que no lo ha pasado bien es un América que en la liga se ubica 13ro. con 11 puntos, y que en la Copa quedó fuera al caer con Tijuana.

Las Águilas tratarán de tomar vuelo en casa cuando reciban a Necaxa el sábado por la noche.

“Jamás uso la palabra fracaso, son objetivos que no se logran, metas que no se logran, lógicamente es un golpe que el América quede afuera del campeonato”, dijo el entrenador argentino Ricardo La Volpe, quien ha recibido una avalancha de críticas por el mal torneo del equipo. “Cada técnico en cada partido se juega su puesto, esto es desde que inicié y así como llegué mañana me puedo ir, pero yo no siento la presión, esa la tenía cuando tenía 35 años”.

Pumas irá por un segundo triunfo consecutivo cuando visite el sábado a Atlas.

Los universitarios tienen 14 puntos y son séptimos, un puesto por debajo de los “Rojinegros”.

En otros partidos: Querétaro-Tijuana, Pachuca-Morelia, Chiapas-León y Santos-Monterrey.