‘Tuca’ Ferretti: ‘Alan tendrá lo que merece’

MONTERREY – El recibimiento que tendrá Alan Pulido en su regreso al Estadio Universitario será acorde a la conducta que mostró cuando se fue de Tigres, consideró Ricardo Ferretti.

Para el ‘Tuca’, será normal si Pulido es abucheado por la afición el sábado que las Chivas visitan a los Tigres en el partido estrella de la Jornada 10 de la Liga MX.

“Ahora cómo va a tomar la afición (su regreso), pues yo creo en una forma normal, de acuerdo a lo que hizo Alan cuando sale de Tigres, es una situación normal”, expresó el técnico de Tigres en el Estadio Universitario.

El timonel recordó que el atacante tamaulipeco se fue de los felinos de una manera que no era la indicada, aunque señaló que afortunadamente la situación quedó solucionada.

“La salida de Alan todos sabemos que no fue la adecuada, fue una decisión mal orientada de parte de promotores, que al final se da un término bueno para todos”, dijo.

Pulido comenzó un pleito legal con los Tigres a mediados del 2014, al argumentar que no tenía contrato con los felinos, y aunque el Tribunal de Arbitraje Deportivo dio el fallo a favor de los auriazules, Pulido logró vivir una aventura europea en el futbol de Grecia y luego de dos años regresó al futbol mexicano con las Chivas.

Y sobre el rival del sábado, el Guadalajara, el ‘Tuca’ Ferretti destacó la regularidad que han logrado las Chivas desde la llegada al timón de Matías Almeyda.

“Chivas está haciendo un gran torneo, junto con Toluca, Monterrey y ciertos equipos andan bastante bien, Pachuca por ejemplo y va ser un partido muy difícil como todos los son.

“Se ve desde que Almeyda tomó el mando del equipo paulatinamente van progresando, su directiva ha hecho el esfuerzo de contratar buenos jugadores, a parte ha producido buenos jugadores de Fuerzas Básicas, creo que sí va ser un partido muy difícil porque ellos están jugando muy bien y espero nosotros estemos a la altura de lo que somos”, subrayó Ferretti.

Los tres juegos en fila sin perder que tienen los Tigres en la Liga apenas están enderezando el rumbo por el mal arranque que tuvieron en el presente Clausura 2017.

El ‘Tuca’ Ferretti destacó el momento que viven, en el que también ya están ubicados en Semifinales de la Liga de Campeones Concacaf.

“Estos dos triunfos nos dan confianza, el pase a la Concachampions es otra cantidad de motivación, pero tenemos que seguir confirmando estas cosas.

“Vamos a recibir al líder del campeonato (Chivas) y después (martes 14) tenemos un compromiso contra un equipo canadiense (Vancouver Whitecaps FC) que es un equipo muy fuerte, entonces yo espero que mi equipo siga en esta línea de resultados positivos, y si logramos a través de buen futbol, yo creo que muy pronto podemos hablar de una calificación, ahorita creo que es prematuro”, expresó Ferretti.

Chivas procurará mantenerse en la cima del fútbol mexicano, pero para hacerlo deberá sortear el sábado una complicada aduana en la casa del campeón Tigres que está urgido de puntos para meterse a la lucha por la liguilla.

Tigres no pierde ante Chivas desde el Apertura de 2012.

Otro equipo que tendrá un duro partido en patio ajeno es el reanimado Cruz Azul, que intentará ligar triunfos por primera vez en la temporada cuando visite al Toluca.

La ‘Máquina’, que viene de romper una racha de ocho partidos sin triunfos, acumula apenas nueve puntos y se ubica 14ta. en la clasificación.

Cruz Azul también se metió a cuartos de final en la Copa al vencer a León a media semana.

“Somos el mismo equipo de hace dos semanas, pero ya vamos tomando confianza, la pelota comienza a entrar”, dijo el entrenador español Paco Jémez. “Cuando materialicemos lo que generamos vamos a ser un equipo peligroso, porque somos capaces de generar mucho”.

Toluca viene de perder dos en fila, pero con sus 16 puntos se mantiene quinto.

Otro de los equipos populares que no lo ha pasado bien es un América que en la liga se ubica 13ro. con 11 puntos, y que en la Copa quedó fuera al caer con Tijuana.

Las Águilas tratarán de tomar vuelo en casa cuando reciban a Necaxa el sábado por la noche.

“Jamás uso la palabra fracaso, son objetivos que no se logran, metas que no se logran, lógicamente es un golpe que el América quede afuera del campeonato”, dijo el entrenador argentino Ricardo La Volpe, quien ha recibido una avalancha de críticas por el mal torneo del equipo. “Cada técnico en cada partido se juega su puesto, esto es desde que inicié y así como llegué mañana me puedo ir, pero yo no siento la presión, esa la tenía cuando tenía 35 años”.

Jornada 10

Viernes 10:

Veracruz – Puebla 9pm

Sábado 11:

Querétaro – Tijuana 5pm

Tigres – Guadalajara 7pm

Atlas – Pumas 7pm

América – Necaxa 7pm

Pachuca – Morelia 7:06pm

Domingo 12:

Toluca – Cruz Azul 1pm

Jaguares – León 6pm

Santos – Monterrey 6pm

Clasificación: Guadalajara 17, Pachuca 17, Tijuana 16, Monterrey 16, Toluca 16, Atlas 14, Pumas 14, Santos 12, Querétaro 12, Morelia 12, Jaguares 12, Tigres 11, América 11, Cruz Azul 9, Puebla 9, Veracruz 9, Necaxa 9, León 6.