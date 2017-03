Encargado de Mundial 2018 no podrá estar en Consejo FIFA

El jefe del comité organizador del Mundial de Rusia, Vitaly Mutko, no podrá ser candidato a la reelección al Consejo de la FIFA después que una evaluación del organismo determinó que no es apto.

El comité de evaluación de la FIFA decidió que Mutko ya no puede estar en su Consejo administrador debido a sus funciones como viceprimer ministro de Rusia, dijeron a The Associated Press personas con conocimiento de la decisión. Las personas hablaron bajo la condición de permanecer en el anonimato porque no estaban autorizadas a divulgar la información, que Mutko confirmó más tarde el viernes.

La exclusión de Mutko de la elección tiene que ver con los esfuerzos de la FIFA por minimizar la influencia de los gobiernos en el fútbol, y no con otra pesquisa del comité de ética sobre el informe de la Agencia Mundial Antidopaje que involucra al funcionario con el escándalo de dopaje en el deporte ruso.

Mutko, quien también preside la federación rusa de fútbol, dijo que no apelará la decisión de la FIFA de marginarlo de la votación del 5 de abril.

“Quería ser reelegido, pero la FIFA cambió su criterio”, dijo Mutko en comentarios publicados por la agencia de noticias Tass. “Se implementó un nuevo criterio: neutralidad política. Quieren que la organización sea políticamente neutral, para que los funcionarios y representantes de los gobiernos no sean elegidos, y ese es su derecho”.

Mutko perderá su cargo en el organismo que toma las decisiones en la FIFA, que ha ocupado desde 2009, justo cuando Rusia se prepara para organizar la Copa Confederaciones en tres meses, un torneo que sirve como fogueo para el país anfitrión de la Copa del Mundo de 2018.

Europa se queda ahora con cuatro hombres como candidatos al Consejo eny la votación del próximo mes en el Congreso de la UEFA: el húngaro Sandor Csanyi, el islandés Geir Thorsteinsson, el exfutbolista del Milan Dejan Savicevic (Montenegro), y el chipriota Costakis Koutsokoumnis.

La FIFA prohíbe desde hace tiempo que haya interferencia gubernamental en los asuntos del fútbol, pero Mutko había desempeñado varias tareas durante años como encargado de los preparativos para el Mundial, líder de la federación rusa y miembro del Consejo de la FIFA.

Mutko era el ministro de deportes cuando ingresó al comité ejecutivo de la FIFA, el organismo predecesor al Consejo, en 2009. Ese mismo día, el congreso de la FIFA aprobó nuevas reglas más estrictas para proteger a las federaciones y sus funcionarios de la interferencia de los gobiernos.

