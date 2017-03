Yates gana etapa de París-Niza, Henao cerca del líder

Encargado de Mundial 2018 no podrá estar en Consejo FIFA

El jefe del comité organizador del Mundial de Rusia, Vitaly Mutko, no podrá ser candidato a la reelección al Consejo de la FIFA después que una evaluación del organismo determinó que no es apto. El comité de evaluación de la FIFA decidió que Mutko ya no puede estar en su Consejo administrador debido a sus …