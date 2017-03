Penal agónico y controversial da victoria a Juve sobre Milan

El argentino Paulo Dybala convirtió un penal que representó la última jugada del encuentro, para que Juventus superara el viernes 2-1 a Milan, con lo que tomó una ventaja de 11 puntos en la cima de la Serie A italiana.

Por un momento, pareció que el joven arquero Gianluigi Donnarumma había rescatado un valioso punto para los “Rossoneri” con sus acertadas intervenciones. Pero el árbitro sancionó un polémico penal en los descuentos, al considerar que Mattia de Sciglio había controlado con la mano un centro de Stephan Lichtsteiner.

Los jugadores del Milan rodearon al silbante para reclamar. Tras el pitazo final, que llegó justo después del gol de Dybala, el técnico Vincezo Montella tuvo que sujetar al goleador colombiano Carlos Bacca para evitar que siguiera increpando al árbitro.

“Exageramos al final del partido, y me disculpo por el exabrupto, pero espero… que entiendan por qué había tanta tensión”, dijo Montella. “Sin importar la interpretación del incidente, debemos transmitir mensajes más positivos y serenos. Yo diría que debemos dejar que los árbitros se equivoquen en paz. No me gusta oír tantas quejas. Todos necesitamos ser cuidadosos y tranquilos, y aceptar lo que se marca en la cancha”.

La Juve, que enfrenta el martes a Porto en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, estiró a 31 su racha de triunfos consecutivos como local dentro de la Serie A.

Se colocó 11 puntos encima de Roma, que marcha en el segundo peldaño, y 13 delante de Napoli. Roma visita el domingo a Palermo, poco después de que Napoli sea anfitrión de Crotone.

“Cuando se toman decisiones en contra nuestra, nadie dice nada. Cuando son a nuestro favor, se arma un lío”, consideró el técnico de los “Bianconeri”, Massimiliano Allegri. “Nuestra victoria es merecida”.

Milan siguió en el séptimo sitio, un punto detrás del Inter, su rival acérrimo, que recibe el domingo al Atalanta, ubicado en el quinto escalón.

La “Vecchia Signora” tomó la ventaja a los 30 minutos, por caminos inesperados. Mehdi Benatia rompió la trampa del fuera de juego para controlar un pase del brasileño Dani Alves y vencer a Donnaruma.

Fue el primer tanto de Benatia con el club.

Milan igualó a dos minutos del entretiempo, gracias a una gran jugada de Gerard Deulofeu, quien se escapó desde el medio cambo, realizó una gambeta y cedió el balón para que Bacca definiera con un disparo rasante.

Al tercer minuto de los descuentos, Milan se quedó con 10 jugadores, por la segunda amarilla al volante argentino José Sosa.

Luego, el también argentino Gonzalo Higuaín hizo un remate acrobático, desviado por Donnaruma. Sin embargo, en un recentro al área, la pelota impactó el brazo de DeSciglio.

Dybala convirtió a los 97. Se vengó así del penal que le atajó Donnaruma en una tanda que dirimió un duelo de la Supercopa, en el que Milan eliminó a la Juve.