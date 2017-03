Exjugadores: NFL violó leyes con suministro de analgésicos

Una serie de documentos, revelados como parte de una demanda que interpusieron 1.800 exjugadores de la NFL, permite dar un vistazo a la forma en que los médicos de la liga y de los distintos equipos suministraron durante años poderosos analgésicos a los deportistas, en una aparente infracción de las leyes federales.

La demanda, atendida por el juez federal de distrito William Alsup se ha ventilado en distintos tribunales durante más de dos años. Alsup, del distrito norte de California, ordenó en julio pasado que se recabaran evidencias.

Ello permitió que los abogados de la parte denunciante entrevistaran a testigos potenciales y reunieran documentos, incluidos correos electrónicos y memorandos de los equipos, en relación con el caso.

Los documentos parecen mostrar una actitud permisiva hacia el almacenamiento, transporte y distribución de sustancias controladas y medicamentos que requieren receta médica para venderse. De acuerdo con la denuncia, esos fármacos eran obtenidos frecuentemente de manera ilegal.

En un correo que data del 17 de enero de 2008, el jefe de kinesiólogos de los Vikings de Minnesota, Eric Sugarman, informa a los médicos del equipo los pormenores con los que medicamentos como el sedante Ambien y el analgésico postoperatorio Toradol fueron distribuidos a los jugadores, sin que se diera un seguimiento adecuado a ello.

“Un total de 16 dosis de Ambien se registró, pero sólo faltaban 11 en el botiquín. Un total de 21 inyecciones de Toradol se registró, pero sólo 20 faltaban”, menciona el correo.

Brian McCarthy, portavoz de la NFL, dijo en un mensaje al diario The Washington Post que todos los “clubes y su personal médico cumplen con la Ley de Sustancias Controladas… Cualquier afirmación o sugerencia de lo contrario es simplemente errónea”.

El diario en cuestión obtuvo copias de los documentos antes de que se revelaran.

La información expuesta por los abogados de los demandantes sobre la conducta pasada de los equipos parece contradecir la postura de la liga.

“¿Puedes hacer que su oficina me envíe por fax una copia de su certificado de la DEA (Dirección Estadounidense Antidrogas)?”, dice Paul Sparling, jefe de kinesiólogos de los Bengals de Cincinnati, en un correo electrónico en 2009. “La necesito para mis expedientes cuando los ‘contadores de píldoras’ de la NFL acudan a mí para ver si estamos haciendo bien las cosas. No se preocupen. ¡Soy bastante bueno para evitar que me sigan el rastro!”

De acuerdo con un documento emitido en marzo de 2013 por Lawrence Brown, asesor médico de la NFL, el número de analgésicos y otros medicamentos de venta restringida que fueron suministrados a los jugadores durante 2012, promedió entre seis y siete píldoras o inyecciones por cada deportista a la semana.

Brown concluyó que el equipo promedio prescribió a los jugadores casi 5.800 dosis de drogas antiinflamatorias que no contenían esteroides y 2.200 de medicamentos controlados.

“Los documentos, correos electrónicos y testimonios referidos en la querella son la punta del iceberg”, dijo el abogado de los demandantes, Steve Silverman.

Además de las supuestas infracciones a la Ley Federal de Sustancias Controladas, la demanda menciona que los jugadores recibían los fármacos sin obtener información sobre los efectos para su salud a largo plazo.