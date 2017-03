Nadal: Cambios a la Copa Davis son insuficientes

Los cambios al formato de la Copa Davis propuestos por la Federación Internacional de Tenis no son suficientes para motivar a los mejores jugadores a participar en las primeras etapas del torneo, opinó el astro español Rafael Nadal.

La junta de directores de la federación aprobó esta semana una propuesta para que los partidos de la Davis se jueguen a un máximo de tres sets, en vez de cinco, además de contemplar la posibilidad de que las series sean de dos días, en lugar de tres. Ambas recomendaciones tienen que ser aprobadas por la asamblea general de la federación en su reunión en agosto.

Nadal, cuatro veces campeón de la Davis con España, dijo que el cambio más importante que necesita el torneo es que se dispute la final cada tres años.

“En mi opinión, no se trata de elegir entre partidos al mejor de tres o al mejor de cinco. Se trata de que no podemos tener un campeón de la Copa Davis cada año”, expresó Nadal antes de su participación en el Masters de Indian Wells en California. “Eso devalúa la competición. Si los mejores jugadores no están jugando muy a menudo, entonces estás haciendo algo que no es bueno”.

“No me refiero a un año sin Copa Davis. Quiero decir, por ejemplo, dos eliminatorias por año. Eso sería algo razonable y los jugadores estarían muy motivados para jugar la Copa Davis”, agregó.

Nadal señaló que es difícil para los principales tenistas ajustar su calendario para incluir la Davis. De paso, dijo que no sabe si disputará la serie de cuartos de final ante Serbia entre el 7 y 9 de abril en Belgrado.

“El momento de la temporada no es bueno para mí, porque necesito prepararme para la arcilla”, indicó.