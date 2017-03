Mbappe y Moutinho anotan en triunfo de Mónaco

PARIS (AP) — Kylian Mbappe hizo su cuarto gol en tres partidos y Joao Moutinho agregó una diana de campanillas para encabezar el sábado el triunfo de Mónaco por 2-1 sobre Burdeos, que le otorgó un colchón de cinco puntos en la cima de la liga francesa.

El delantero colombiano Radamel Falcao salió del partido en los minutos final agarrándose las costillas, después de recibir un fuerte golpe de Nicolas Pallois. De inmediato no se supo si la lesión podría marginarlo del partido del miércoles contra Manchester City para definir su serie de octavos de final de la Liga de Campeones.

Mónaco tuvo dificultades para superar la ordenada defensa de Burdeos, que lucha por clasificarse a la próxima Liga Europa.

Una buena jugada de Falcao generó el gol de Mbappe a los 68 minutos. El delantero de 18 años, una de las joyas del fútbol francés, suma 16 tantos esta temporada, incluyendo 10 en la liga.

Seis minutos después, Moutinho recibió un pase de Bernardo Silva y definió con un cañonazo desde 25 metros que se metió por el ángulo izquierdo.

“Lo vi venir, pero (el remate) fue magnífico. La pelota cayó en el último momento”, dijo el portero de Burdeos, Cedric Carrasso. “A veces sólo puedes apreciar un buen gol, y felicitar al jugador2.

Mónaco alcanzó los 123 goles esta temporada, la máxima cifra entre las principales ligas europeas. Y necesitará unos cuantos más para superar la eliminatoria ante el City, que le ganó 5-3 en el partido de ida en Inglaterra.

El conjunto del principado aventaja a Niza por cinco puntos, y al Paris Saint-Germain por seis, antes de su encuentro del domingo contra Lorient.

“No metimos tres o cuatro goles hoy, pero Burdeos jugó bien”, dijo el volante de Mónaco, Fabinho. “Ahora estamos pensando en el partido contra el City”.

Más tarde, juegan Guingamp vs. Bastia; Montpellier vs. Nantes; Nancy vs. Lille; y Rennes vs. Dijon.

Niza empató el viernes 2-2 ante Caen.