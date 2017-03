Castigan a Aguilar y Triverio por un año como exigían árbitros mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO – El paraguayo Pablo César Aguilar, del América, y Enrique Luis Triverio, del Toluca, recibieron una suspensión de un año y una multa de unos 1.740 dólares, informó hoy la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Fútbol.

Aguilar y Triverio agredieron a dos árbitros el pasado miércoles, en los octavos de final de la Copa MX, y el pasado viernes la Comisión Disciplinaria de la Femexfut los castigó con 10 y 8 partidos de suspensión, respectivamente.

Tras conocer la sanción, los árbitros mexicanos decidieron parar y no pitar la décima jornada del Clausura 2017 de la Liga MX al considerar que la Comisión Disciplinaria sancionó de manera parcial a dos jugadores que intentaron agredir a dos colegiados.

Este lunes, la Comisión informó, mediante un comunicado, que tras analizar documentos y pruebas aportadas “determinó revocar las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria” de Aguilar y Triverio.

El organismo sancionó a ambos jugadores “con un año de suspensión y una multa de 1.740 dólares” por haber infringido el artículo 18 (inciso n) del reglamento de sanciones.

La decisión de los árbitros funcionó como forma de presión y de manifestar su desacuerdo ante las sanciones de los jugadores.

Ante tal acción, la Federación y la Liga MX decidieron suspender la décima jornada del Clausura 2017 y acusaron a los árbitros de no cumplir con su trabajo al tomar decisión “unilateral”.

El domingo, la Comisión de Árbitros apeló los castigos del paraguayo y del argentino y la Comisión aceptó la petición y este día ofreció su resolución.

La revocación de las sanciones, fue una exigencia de los jueces y tras la resolución se puede catalogar como un triunfo para su gremio que es criticado y señalado cada semana.

Tras esta decisión, medios indicaron que los jueces y la Federación Mexicana de Futbol están cerca lograr un acuerdo para que la Liga MX y la Copa MX regresen a la actividad lo más pronto posible.

El paro de los jueces mexicanos no fue formalmente una huelga ya que en México no integran un sindicato y dependen de la Femexfut.

La décima jornada del Clausura mexicano tenía programados los partidos Veracruz-Puebla, Querétaro-Tijuana, Tigres-Guadalajara, Atlas-Pumas, Pachuca-Morelia y América-Necaxa y el domingo Toluca-Cruz Azul, Chiapas-León y Santos-Monterrey los cuales serán reprogramados.

‘Tuca’ Ferretti: ‘Nos perjudica a todos’

El técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti, lamentó que se haya detenido la Liga MX por la huelga de árbitros, y así como apoya la decisión de los silbantes, espera que ellos mejoren sus actuaciones.

“Nos perjudica a todos: aficionados, equipos, árbitros, jugadores, todos, y qué bueno que ya llegaron a un buen término en esta situación”, expresó.

“Desde mi punto de vista sí estuvo bien (postura de árbitros)”, dijo el DT este mediodía en Zuazua.

Para el “Tuca”, los primeros en mejorar la situación deben ser los futbolistas y espera que los árbitros estén mejor preparados.

“Ojalá fuera un parteaguas. Tenemos ciertos detalles en cuestión de aficionados, arbitraje y con esto que acaban de hacer los árbitros su compromiso con mejores actuaciones va a ser mucho mayor, pero falta más a apoyo a ellos principalmente de nosotros que estamos en la cancha, parece disco rayado, pero lo voy a volver a repetir, dejar de ser marrullero, dejar de engañar al árbitro.

“Ellos toman una decisión, se les apoya, ahora también ellos tienen un compromiso muy grande en prepararse mejor y tener mejores arbitrajes para que no hay está letanía de que todos los partidos se reclame, pero yo también reclamo, pero no hago nada por educar a mi jugador, pero si la regla me permite pues va ser muy difícil que yo quiera educar a mi jugador si no pasa nada”, comentó.