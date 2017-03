Adrián González fustiga al Clásico y promete no volver

En NYFC, Maxi Moralez recupera el protagonismo

NUEVA YORK (AP) — Relegado al banco de suplentes en León, Maxi Moralez avistaba otro semestre de frustración en México. Así que cuando surgió el interés del New York City FC, el volante argentino no se resistió a la aventura de jugar en la liga estadounidense. “Todo fue impresionante, porque no me lo esperaba, se … Seguir leyendo En NYFC, Maxi Moralez recupera el protagonismo →