En NYFC, Maxi Moralez recupera el protagonismo

NUEVA YORK (AP) — Relegado al banco de suplentes en León, Maxi Moralez avistaba otro semestre de frustración en México.

Así que cuando surgió el interés del New York City FC, el volante argentino no se resistió a la aventura de jugar en la liga estadounidense.

“Todo fue impresionante, porque no me lo esperaba, se había cerrado el libro de pases”, dijo Moralez en una entrevista con The Associated Press. “El Clausura de México ya iba por su cuarta fecha, pero el interés del NYFC hacía mí fue muy importante y no lo dudé para dar el sí. Esto era la mejor”.

Tener minutos de juego no será un problema para Moralez en Nueva York, donde pasó a ocupar la tercera plaza de jugador franquicia del club que quedó disponible tras el retiro de Frank Lampard. Los otros dos son el delantero español David Villa y el volante italiano Andrea Pirlo.

En el once titular del técnico Patrick Vieira, el argentino de 30 años ha recibido alas dentro de un esquema 4-3-3.

Moralez marcó un gol y asistió en otro en la victoria 4-0 ante DC United el pasado fin de semana por la segunda fecha de la temporada de la MLS.

“Tenemos un plan de juego: que Maxi baje al medio a ayudar en la creación y siempre intentamos que tenga gente que lo acompañe en su posición”, dijo Vieira tras la victoria de local. “Tenemos una idea clara y esa es salir jugando desde abajo, y Maxi encaja muy bien en ese estilo”.

Recuperar el protagonismo es lo que anhelaba Moralez: “Estoy disponible para cualquier puesto donde pueda ser útil”.

También destaca el potencial de la MLS, ahora en su 22da temporada. Fue por ello que descartó la posibilidad de un regreso a Argentina, para reforzar a Boca Juniors.

“Me sedujo lo mucho que está creciendo el fútbol aquí. A cualquiera que le preguntes sobre venir a Estados Unidos, le gusta la idea”, afirmó Moralez. “Hay compañeros en Italia que hasta el día de hoy que me dicen que los traiga para acá. Saben que la liga está creciendo. Es el país. Es un conjunto de todo. No quise desaprovechar el poder estar con grandes jugadores como Andrea y David, y un técnico como Viera, mundialmente conocidos”.

En una trayectoria que empezó en Racing y le llevó a Italia con Atalanta, Moralez había perdido protagonismo en México, donde tuvo tres técnicos distintos en un año y sufrió con molestias musculares.

Fichó con León por pedido del técnico Juan Antonio Pizzi, pero a las pocas semanas el timonel argentino se fue para asumir las riendas de la selección de Chile.

“Todo fue un cambiante de cosas. Pizzi, a los cuatro partidos, se tuvo que ir”, contó Moralez. “Llegó otro entrenador, jugué los primeros partidos, luego me sacaron y después se fue. Al final no sentía cómodo, no me sentía importante con el grupo”.

Ahora la situación es distinta en Nueva York.

“Soy consciente de lo que se dice de la MLS, que es como bajar de nivel. Como se dicen en todos lados, que en Europa están los mejores, pero esta es una liga que va rumbo a eso, a reunir a los mejores”, afirmó Moralez.