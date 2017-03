Vesnina derrota a Venus Williams en 3 sets en Indian Wells

INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — Elena Vesnina se recuperó tras desperdiciar tres match points y se impuso el jueves a Venus Williams por 6-2, 4-6 y 6-3 para pasar a semifinales del Masters de Indian Wells.

Vesnina frenó seis break points en el último juego y se vio 40-love al comienzo, antes de cerrar el juego de 71 minutos con dos derechazos. Williams superó tres match points en su servicio con tres errores seguidos de Vesnina en un octavo juego con seis deuces y que duró 9 minutos y medio.

“Luché como si fuera el último juego de mi vida”, comentó luego Vesnina. “Empiezo a sacar con un poco menos de fuerza y un poco más de ritmo. Hubo un par de puntos importantes en los que me dio n error no forzado y me concentré en el juego. Pensaba ‘No voy a perder este juego”’.

En el cuadro masculino, el uruguayo Pablo Cuevas dejó escapar dos match points y se quedó con las ganas de colarse en las semifinales del Abierto BNP Paribas al sucumbir 6-1, 3-6 7-6 (4) ante el español Pablo Carreño Busta al cabo de una pulseada de algo más de dos horas.

Fue la primera vez que ambos alcanzaron la instancia de cuartos de final en un Masters 1000. Carreño Busta no lo había logrado en 17 intentos previos; y Cuevas en 29.

Y Cuevas se jugó el físico en el esfuerzo. Cuando dispuso de su primera oportunidad, con un 30-40 en el décimo game del tercer set, Cuevas se zambulló para tratar una devolución con sy revés. Carreño Busta salvó la bola de partido con un smash y Cuevas debió recibir tratamiento tras quedar sangrando en los dedos y rodillas.

Cuevas volvió a olfatear la victoria al quedar 40-30 en el undécimo game, pero el español salió bien librado con una potente devolución del saque.

Todo acabó definiéndose en un desempate, en el que Carreño Busta procedió a sentenciar en su primera oportunidad.

“Con Pablo, tenía que estar muy concentrado en mi juego, ser muy agresivo, ya que en su segundo saque, la pelota pica bastante”, dijo Carreño Busta sobre un rival con el que ha sido compañero de dobles. “Necesitaba ser agresivo y dominar los puntos, porque es muy peligroso con su derecha”.

Carreño Busta se cobró revancha por la derrota que sufrió ante Cuevas en las semifinales de Sao Paulo el 6 de marzo, un torneo en el que el uruguayo se coronó campeón.

La victoria asegura que, a partir del próximo lunes, Carreño Busta estará por primera vez dentro del Top 20 de la ATP.

En siguiente ronda se enfrentará con el número 3 de la tabla, Stan Wawrinka, que salvó ocho de 11 break points para imponerse por 6-4, 4-6 y 7-6 (2) a Dominic Thiem.

Kristina Mladenovic también entrará entre las 20 primeras de la clasificación. La francesa superó a Caroline Wozniacki por 3-6, 7-6 (4), 6-2 para avanzar a las semifinales de la rama femenina y abrirse paso por primera vez entre las 20 mejores de la WTA.

Tanto Mladenovic como Wozniacki habían cedido un solo set previo a su duelo el jueves. Wozniacki remontó un 4-2 en contra en el segundo set para forzar un desempate, pero la ex número uno del mundo y la campeona de Indian Wells en 2011 no pudo sentenciar en el tiebreak.

Tras adelantarse 2-1 en el tercer set, Wozniacki pidió asistencia médica y le vendaron el pie derecho. La danesa perdió los últimos cinco games y el partido.

Mladenovic, la 28vo preclasificada, se apuntó una victoria que le dejó como la raqueta número uno de Francia, desplazando a Caroline Garcia.

La otra semifinal será disputada por la checa Karolina Pliskova (3) y la rusa Svetlana Kuznetsova.