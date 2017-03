Puerto Rico gana a EEUU, pasa a semis del Clásico de Béisbol

SAN DIEGO (AP) — Yadier Molina y Puerto Rico pasaron a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol tras anotar cuatro carreras en el primer inning y después aguantar la presión en una emocionante victoria el viernes por 6-5 sobre Estados Unidos.

Puerto Rico llega la ronda eliminatoria por segunda edición consecutiva del torneo. En 2013 llegó a semifinales antes de perder ante República Dominicana.

Los boricuas se colocaron como líderes del Grupo F con un juego aún pendiente. Tras completar la fase de grupos, el lunes se enfrentarán a Holanda en el Dodger Stadium.

La otra plaza para semifinales del Grupo F será para el ganador del juego del sábado entre Estados Unidos (1-1) y República Dominicana (1-1). El vencedor jugará el martes contra Japón.

Con la mayoría de los 32.463 espectadores en pie y cantando, Estados Unidos intentó sin éxito remontar el resultado en la parte alta de la novena. Brand Crawford pegó un triple de dos carreras ante Edwin Díaz con dos outs para poner a los estadounidenses a una carrera. Entonces, Díaz ponchó a Josh Harrison para sentenciar el juego y provocar una entusiasta celebración de los boricuas en el cuadro.

Puerto Rico puede terminar la ronda con un registro perfecto si derrota a Venezuela (0-2) el sábado por la tarde. El martes se impuso 3-1 a República Dominicana.

El viernes, los boricuas abrieron una ventaja de 4-0 con seis sencillos seguidos y un elevado de sacrificio en el primer inning ante Marcus Stroman.

Estados Unidos se puso 4-3 gracias a un sencillo remolcador de Eric Hosmer en el segundo y más tarde a unos impresionantes jonrones de Buster Posey al comienzo del quinto y de Adam Jones con un out en el sexto, ambos ante el abridor Seth Lugo.

El segundo vuelacercas de Posey en el torneo recorrió unos 398 pies hacia el centro-izquierda. Jones, que jugó en el equipo de su escuela secundaria en San Diego, pegó su segundo jonrón en dos juegos.

Puerto Rico recuperó algo de margen en el sexto con un error del tercera base Nolan Arenado que produjo dos carreras. Arenado envió un mal lanzamiento a primera base tras fildear un rodado de Ángel Pagán.

Mychal Givens golpeó con un lanzamiento a Javier Báez, que había abierto el episodio y robó la segunda base. Andrew Miller salió y dio pasaporte a Eddie Rosario. Con T.J. Rivera al bate, Báez y Rosario robaron sendas bases. Rivera y el bateador emergente Kike Hernández se vieron ponchados. El rodado de Pagán rebotó con fuerza y Arenado lo atrapó por encima de sus hombros. Lo logró, pero después falló al lanzar la pelota a Homser, y Báez y Rosario anotaron.

Carlos Correa, Carlos Beltrán y Molina lograron sencillos remolcadores en la primera ofensiva de Puerto Rico. Stroman logró un out cuando Rosario pegó un elevado de sacrificio para poner el 4-0. Molina intentó robar la tercera en esa jugada, pero se pasó de frenada y lo dejaron out. Stroman se las arregló para que Rivera conectara un elevado de out para cerrar el episodio.

Lugo admitió tres carreras y cinco hits en 5 innings y dos tercios, ponchó a dos y dio un pasaporte.

Stroman admitió cuatro carreras y ocho hits en 4 innings y dos tercios, ponchó a dos y dio un boleto.