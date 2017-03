Messi y Suárez mantienen al Barcelona a 3 del Madrid

BARCELONA (AP) — Luis Suárez encarriló el triunfo del Barcelona el domingo, 4-2 sobre el visitante Valencia, y Lionel Messi lo materializó con dos goles que refuerzan su condición de máximo cañonero de la liga española y sirven al equipo azulgrana para mantenerse a tres puntos del líder, Real Madrid.

Los blancos, que el sábado ganaron 2-1 en cancha del Athletic de Bilbao y tienen un partido pendiente contra el Celta de Vigo, comandan la clasificación con 65 unidades por las 62 del Barsa, justo antes del parón por partidos de selección.

Suárez niveló a los 35 minutos el tanto inicial de Mangala (29) por el Valencia, y sumó su 21ra diana del torneo, mientras que el doblete dejó al argentino Messi (45 y 52) con 25 redes en su cuenta.

Los “chés”, que tras la expulsión de Mangala lograron empatar gracias al ex barcelonista Munir El-Haddadi (45), ya no tuvieron respuesta, encajaron el cuarto de su propio ex, André Gomes (88) y bajaron al 14to lugar por la 28va fecha.

Anteriormente, Diego Simeone le ganó la partida a su compatriota Jorge Sampaoli en el esperado duelo entre entrenadores argentinos, y el Atlético de Madrid se impuso por 3-1 al Sevilla para acortar distancias con el equipo andaluz.

Los sevillistas siguen terceros en la clasificación con 57 puntos, pero el Atlético cuenta ya 55 y refuerza sus opciones de asaltar el podio, mientras se distancia en siete unidades del quinto, Villarreal.

El Atlético, que hizo valer goles del uruguayo Diego Godín (37), Antoine Griezmann (61), y Jorge Resurreción “Koke” (77), está también más cerca de confirmar su presencia en la próxima Liga de Campeones si ata el cuarto puesto liguero.

Los rojiblancos disputarán los cuartos de final de la edición actual contra el Leicester, verdugo continental del Sevilla, que hilvana tres fechas sin ganar.

“Era el partido más importante de la temporada. Tres puntos vitales que nos hacen cambiar de objetivo. Ese cuarto puesto queda ya muy lejos, y ahora vamos por el tercero”, declaró el capitán madrileño, Gabi Fernández.

Simeone, por su parte, fue algo más precavido. “El Sevilla tiene un calendario favorable. Hemos recortado siete puntos en tres partidos, pero esos dos faltando diez fechas con muchos”, apuntó el estratega bonaerense.

El Atlético se avanzó con gol clásico de Godín, cabeceador limpio de un tiro libre frontal lanzado por Griezmann, y el conjunto de Simeone amplió con el golazo del francés, nuevamente a balón parado, aunque esta vez de tiro directo cercano al rincón.

Anotada su 14ta diana del torneo, Griezmann participó de la elaboración del tercer tanto, empujado por Koke tras cruce de Juanfran.

El tanto del argentino Fernando Correa (85), tras ingresar de suplente, sirvió de poco consuelo para el Sevilla.

“Se nos aleja la liga. Venimos de un golpe muy duro. Hay frustración y amargura”, reconoció Sampaoli.

En otros partidos, el Celta de Vigo venció 1-0 al Deportivo La Coruña con gol de Iago Aspas (74), con lo que sigue undécimo. Los coruñeses bajaron al 16to lugar, aunque se mantienen lejos de la zona del descenso que siguen ocupando Sporting de Gijón y Granada.

Los gijonenses vencieron 3-1 al cuadro andaluz con tantos de Lacina Traoré (60), Jean-Sylvain Babin (64) y Miguel Carmona (67) y le adelantaron en la tabla. Sverrir Ingasson (51) marcó por el Granada, ahora penúltimo.

Leganés y Málaga empataron sin goles.

El Barsa gozó de la posesión de la pelota ante el Valencia, pero evidenció lagunas defensivas y, tras un par de intentos de Suárez y Messi, permitió el gol de Mangala en poderoso cabezazo tras tiro de esquina.

Inusualmente fallón, Gerard Piqué no atinó en la marca, como anteriormente concedió también una escapada de Munir, frustrada en última instancia por Marc-André ter Stegen.

Pero una picardía entre Suárez y Neymar bastó para empatar, al sacar el brasileño de banda rápido para el uruguayo, que ganó la espalda al argentino Ezequiel Garay y colocó suave, al poste más lejano de Diego Alves.

Activo y vertical, Suárez fabricó también el segundo al ganarle un balón bombeado a Mangala, quien le agarró en el área, incurriendo en penal y mereciendo la tarjeta roja directa. Expulsado el central, Messi ajustició a Alves con un lanzamiento centrado desde los 11 metros, pero el festejo duró poco en el Barsa.