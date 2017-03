F1: A Hamilton tal vez la tenga más dura sin Rosberg

PARIS (AP) — El retiro de su acérrimo compañero y rival Nico Rosberg tal vez haga que a Lewis Hamilton le cueste más recuperar el cetro de la fórmula uno.

Rosberg anunció su retiro inmediatamente después de consagrarse campeón, superando finalmente a Hamilton y poniendo fin a una fuerte rivalidad entre los pilotos de Mercedes.

Resta por verse cómo reacciona Hamilton al iniciarse el domingo la campaña del 2017 con el Gran Premio de Australia sin Rosberg a su lado y tal vez sin el aura de imbatibilidad que tenían los Mercedes con esos dos pilotos.

El finlandés Valtteri Bottas, que corría con Williams, fue contratado para reemplazar a Rosberg. Es un piloto tranquilo, que se cree podría llevarse bien con el temperamental Hamilton.

Hamilton y Rosberg tenían una relación muy tensa, pero Rosberg hacía que Hamilton rindiese al máximo para no quedar atrás.

Por más que no ganó el título, Hamilton vivió algunos de los mejores momentos de su carrera la temporada pasada y hay quienes piensan que eso no hubiese sucedido si no tenía a Rosberg acicateándolo.

Rosberg se llevó 22 victorias, mientras que Bottas todavía no trepó a lo alto del podio y nunca terminó más arriba del cuarto lugar en el campeonato.

Hay quienes creen que si Bottas, supuestamente el único que puede hacerle sombra a Hamilton por correr con Mercedes, no está a la altura, el desempeño de Hamilton podría decaer.

Y quienes mejores posibilidades de ganar protagonismo tendrían serían Sebastian Vettel con Ferrari y los Red Bull de Max Verstappen y Daniel Ricciardo.

Vettel, quien se coronó campeón cuatro veces, ansía darle a Ferrari su primer título desde el que obtuvo su actual compañero de equipo Kimi Raikkonen en el 2007.

Verstappen es un prodigio de 19 años que hizo historia el año pasado como el piloto más joven en ganar una carrera y el más joven en lograr la pole position. Tiene enorme talento y es arrojado. Riccardo también ganó una prueba el año pasado y demostró que puede correr rápido.

En los ensayos de pretemporada Ferrari dio indicios de que tal vez vuelve a tener un auto competitivo, después de una temporada amarga en la que quedó atrás incluso de Red Bull.

“Nadie sabe quién tiene el mejor auto a esta altura, pero es obvio que Ferrari es mucho más fuerte que la temporada pasada”, afirmó Verstappen.

Para los apostadores, Mercedes mantendrá su dominio.

Pero nuevas reglas podrían cambiar las cosas.

___

AUTOS NUEVOS

Neumáticos más anchos y durables, mejor aerodinámica, tanques de combustibles más grandes y mayor agarre hacen que los autos sean cinco segundos más rápidos.

Abundan las novedades esta temporada, incluida mayor libertad para desarrollar los motores.

Pero un elemento clave serán los neumáticos, que por ser más durables no requerirán tantas paradas y la velocidad será más importante que la estrategia para ir a los garajes.

Es previsible que las carreras sean más emocionantes y entretenidas, y que si Merecedes conserva su dominio, no sea tan abrumador como el de antes, en que la única incógnita era cuál de los dos pilotos de esa escudería se llevaría el título.