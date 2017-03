Hispanos van a semifinales de los Guantes de Oro de Chicago

CHICAGO – Con una gran cantidad de combates en las divisiones de novatos y algunos otros en la división Open, la de más alto nivel, continuaron los Guantes de Oro locales el pasado fin de semana en el Cicero Stadium de Cicero, Illinois, al sur de la ciudad de Chicago.

El joven Iván Chávez Jr., de solo 17 años, llegó precedido de buenos antecedentes antes del torneo y los confirmó con una gran actuación en su debut en las 165 libras para novatos. Chávez, un muchacho con cara de niño que se transforma en un temible boxeador arriba del ring, desbordó con todo tipo de combinaciones a Dylan Hanson de DeKalb, un peleador bastante más alto, y le ganó por nocaut técnico en solo 1:48 minutos del primer asalto después de provocar dos cuentas de protección del árbitro. Momentos después, tras la tercera buena combinación de Chávez, el árbitro decretó el final.

“La verdad, fue por Dios, yo no hubiera hecho esto si no fuera por Dios porque él me dio la fuerza y la inteligencia para hacerlo”, dijo Chávez un par de minutos después, ya abajo del ring, cuando volvió a transformarse en un niño amable que dialogaba amistosamente con su rival.

“El boxeo me apasiona y siempre me ha encantado desde los cinco años”, comentó Chávez, quien arribó a Chicago con un año de edad desde su Ciudad de México natal y está a punto de graduarse en la escuela secundaria Taft en Chicago. “Pero estoy pensando en estudiar economía porque primero está la escuela, que es lo que te va a llevar al éxito en la vida”.

Chávez, un admirador del boxeador Gennady Golovkin y aficionado del Barcelona en fútbol, entrena en Simons Park con la familia Piña pues Armando Piña Jr. es su entrenador y también recibe consejos del invicto profesional Armando Piña III.

“(Armando, el entrenador) me dice que la técnica es lo más importante y siempre le va a ganar a la fuerza”, comentó Chávez, quien agradeció el apoyo de Piña III, el boxeador. “Es un honor que él me dé chance para entrenar con él, eso me ayuda mucho porque ahora no me espanto nunca”.

En un duelo de hispanos en las 141 libras novatos senior, el duranguense Jesús Román derrotó por decisión a Michael López, del gimnasio Rumi Maki del entrenador peruano Pedro Calla.

“Llegué acá a los 18 años de Durango, desde chiquillo me gustaba el boxeo pero allá en México no había la oportunidad. Ahora entreno con Sam Colonna y Carlos Mondragón, trabajo 10 horas en la construcción y me voy directo al gimnasio, no tengo días ‘off’ y los domingos voy a correr por donde vivo en la zona de Midway”, indicó Román, de 28 años, un admirador de Juan Manuel Márquez y Julio César Chávez que el año pasado llegó a los cuartos de final en las 147 libras.

Román, quien ponderó a López porque “no hay rival pequeño en el ring y todos son fuertes ahí arriba”, desearía subir a la división Open pero no piensa en el profesionalismo y toma al boxeo como una forma de superación personal: “A veces sí estoy cansado pero mi corazón está en el gimnasio, yo boxeo para estar en forma y tener buena salud”, señaló Román. “Acá (en Estados Unidos) nada más estamos nosotros, los tres hermanos, y quiero que mi hermano Manny, que tiene 17 años, siga mi ejemplo”.

Jeovani Hernández, hijo del ex profesional Miguel ‘Macho’ Hernández, no tuvo mucha fortuna y se despidió rápidamente del torneo con una derrota frente a Caleb Rodríguez, de Hammond, Indiana, en el primer asalto en las 165 libras Open. Para el joven Hernández fue la primera aparición en la división Open tras alcanzar las semifinales como novato el año pasado en las 156 libras.

“Entreno en el gimnasio de Sam Colonna con mi papá y mi hermano (el invicto profesional Joshuah Hernández, ex campeón de los Guantes de Oro locales); ellos son mis mentores y me enseñaron todo lo que sé en boxeo”, declaró Hernández, un estudiante de 17 años de la escuela Argo en Summit, Illinois.

Para el ‘Macho’ Hernández, el torneo fue una buena experiencia para su hijo: “Bajó de peso para pelear en las 165 libras pero yo quería que peleara en las 152 libras. Tú sabes, el boxeo es un deporte muy duro y vamos a ver qué pasa. El muchacho va a aprender”.

Como ocurre todos los años, el gimnasio de Sam Colonna volvió a clasificar a varios púgiles para las semifinales -ocho el último fin de semana más otros púgiles que avanzarán directamente- pero en este 2017 lo hizo de una manera muy especial. Colonna ni siquiera ha pisado el Cicero Stadium debido a sus compromisos internacionales y en este país con sus púgiles profesionales. Por esa razón, sus boxeadores fueron asistidos en el torneo por algunos de sus ayudantes como Rita Figueroa y Antonio ‘El Dios Azteca de la Guerra’ Canas, entre otros. En los días previos al torneo Colonna estuvo en Polonia con el peso completo Mike Mollo, la semana pasada viajó a Guadalajara, México, con su pupilo José ‘Chico’ Arámbula y el pasado fin de semana estuvo en Nueva York.

Entre los principales púgiles que avanzaron a semifinales figuran el actual campeón Marcos Martínez (Sam Colonna Boxing) en las 132 libras; el campeón reinante en las 165 libras, Isiah Cook (Sam Colonna); el subcampeón de 2016 en las 141 libras, Evan Perreault (Brooks Park); Johnny Lewus Jr. (Sam Colonna), finalista del año pasado, en las 123 libras y Jimmy Quiter, del gimnasio Final Round donde también es instructor, quien se tomó revancha ante Calvin Zirkle, que lo había vencido en la semifinal del año pasado en las 178 libras.

Los cuartos de final tuvieron un invitado de lujo en Yousif Saleh, considerado uno de los mejores boxeadores amateurs del ámbito local en los últimos años tras consagrarse campeón en la división Open en las 123 y 132 libras en 2014 y 2015 y con un subcampeonato tras su derrota en la final ante Marcos Martínez en 2016, en un resultado que representó su única derrota en Chicago y aún lo atormenta.

“Todavía me molesta hasta hoy, siempre pienso en eso. Peleé con él otra vez un mes después y le gane claramente en uno de los shows que organizó Sam Colonna. Me estaba molestando tanto que le pedí la revancha y le gané un mes después. Primero fui al campeonato nacional y perdí por un punto en el segundo día, después le gané a Marcos Martínez y me hice profesional”, dijo Saleh mientras disfrutaba de la buena vida con chips y una soda en sus manos, en una imagen totalmente distinta a la seriedad deportiva que suele transmitir.

Este es el primer torneo de Guantes de Oro en los últimos cuatro años que no tiene a un Saleh arriba del ring del Cicero Stadium. Mazen Saleh, hermano del campeón, está descansando del boxeo para concentrarse en sus estudios. El gran Yousif Saleh es hoy profesional con un record de 3-0 y entrena en Taylor Park a las órdenes del ex olímpico Nate Jones junto a ex representantes nacionales amateurs como Chris Williams y Shawn Simpson y el boricua Fres Oquendo. “Ahora es todo distinto en el profesionalismo, tengo 20 años, todavía tengo el estilo amateur y tengo mucho que aprender”, reconoció Saleh.

Guantes de Oro de Chicago 2017

Lugar: Cicero Stadium

Dirección: 1909 S Laramie, Cicero, Illinois

Semifinales: Jueves 23, Viernes 24 y Sábado 25 de marzo

Hora: A partir de las 7pm

Entradas: A partir de $20

Teléfono: (708) 656-3600

Website: www.chicagogoldengloves.com