Policía: Aparece en México jersey de Brady del Súper Bowl

BOSTON (AP) — El jersey que Tom Brady vistió durante su reciente triunfo en el Super Bowl ha aparecido en México, seis semanas después de que desapareció de los camerinos de los Patriots de Nueva Inglaterra.

Pero no todo el misterio se ha aclarado.

La NFL informó que la prenda fue encontrada “en poder de un miembro de la prensa internacional (que estaba) acreditado”, y las autoridades investigaban el lunes si un hombre que hasta hace menos de una semana era el director de un tabloide mexicano estuvo involucrado en el hurto.

El jersey no fue la única reliquia deportiva encontrada en la investigación. Las autoridades hallaron otra camiseta de Brady, desaparecida después de la victoria de los Patriots en el Super Bowl de 2015, sobre los Seahawks de Seattle. Se descubrió también un casco de un jugador de los Broncos de Denver, informó el vocero de la NFL, Brian McCarthy.

El jersey robado —y la investigación que se extendió de Texas a Boston— captó el interés de los fanáticos de los Patriots y de las redes sociales durante los días posteriores a la victoria de Nueva Inglaterra, por 34-28 sobre los Falcons de Atlanta.

“Si aparece en eBay o alguna de esas cosas, me avisan”, pidió Brady a la afición, después del partido.

Los investigadores en Houston se apoyaron en una pista que brindó un informante para rastrear hasta México la camiseta, que estaría valuada en medio millón de dólares.

Las autoridades en Estados Unidos y México aún no han identificado al sospechoso, pero el nombre del exdirector del diario La Prensa circuló en los medios mexicanos y las redes sociales.

Un funcionario federal mexicano, quien solicitó permanecer anónimo por la índole delicada del caso, dijo que la Procuraduría General de la República participó en la investigación y obtuvo una orden de allanamiento. Ello permitió que la camiseta y los otros objetos fueran localizados el 12 de marzo.

La Organización Editorial Mexicana (OEM), empresa propietaria del periódico, difundió un comunicado en el que indica que el director renunció de La Prensa el 14 de marzo por “motivos de carácter personal”.

La editorial señaló que si las acusaciones son ciertas, “reprueba enérgicamente” que el empleado haya aprovechado su puesto “para obtener la acreditación del medio de comunicación y poder acceder al campo de juego, a conferencias de prensa y probablemente a otras áreas del NRG Stadium”.

Además, indicó que la empresa no ha sido contactada por las autoridades mexicanas sobre el caso.

Un ejecutivo de la compañía, quien no tenía autorización para hablar públicamente del tema, dijo a The Associated Press, con la condición de no ser identificado, que el exdirector no era parte del equipo que participó en la cobertura del Super Bowl para el referido tabloide.

“Sí se acreditó por parte de La Prensa pero él tomó vacaciones… no fue enviado por nosotros”, comentó. “Ni siquiera estaban enterados de que había ido al Super Bowl”.

La fuente añadió que el director entregó el teléfono celular que le había proporcionado la compañía, al renunciar el martes pasado.

No hay detenidos por ahora. The Associated Press no ha identificado al director por su nombre debido a que no sido acusado.

Brady, en una declaración enviada por correo electrónico a la AP por su agente, Don Yee, agradeció a los investigadores, pero indicó que aún no ha recuperado las camisetas.

“Estoy contento de que mis camisetas del SB 49 y el SB 51 han sido recuperadas, y quiero dar las gracias a todos los estamentos de seguridad involucrados”, señaló Brady. “Sé que han trabajado a fondo en este caso — y eso es algo que se aprecia mucho. Ojalá al recuperar las camisetas yo pueda sacar algo muy positivo de esta experiencia”.

El jefe de la policía de Houston, Art Acevedo, se dijo orgulloso de su equipo y lo felicitó. Sin embargo, descartó que la búsqueda del jersey haya sido la prioridad en una urbe que enfrenta problemas de delitos violentos.

Consideró que el robo de la camiseta fue la única mancha en el Súper Bowl.

“Nadie viene a Texas y nos hace quedar mal en nuestro propio terreno”, sostuvo.