Tabárez promete marca individual y colectiva para Neymar

MONTEVIDEO, Uruguay (AP) — ¿Se puede frenar a Neymar?

El técnico de Uruguay Oscar Washington Tabárez afirmó que no tiene una fórmula para contener al formidable delantero brasileño cuando este jueves reciban al líder de las eliminatorias del Mundial 2018.

Eso sí, Tabárez prometió marcarlo sin retroceder, en forma individual y colectiva.

“Si tuviera la fórmula no se lo diría, pero le confieso que no la tengo”, respondió Tabárez cuando un cronista brasileño le preguntó el lunes cómo se frena al astro del Barcelona de España. “Me da la impresión, por lo que veo en cada partido, que muchos otros entrenadores todavía no la han encontrado, y tampoco los futbolistas que son los que juegan frente a Neymar”.

Pero Tabárez sostuvo que a Neymar “hay que conocerlo, estudiarlo, conocer sus hábitos, que todos los futbolistas los tienen, aun los mejores jugadores. (Lionel) Messi también. Y además tratar de marcarlo”.

“No sabemos si vamos a tener éxito, pero nada de no marcarlo o de ir para atrás. Ese es el punto principal. Y después hacer un trabajo colectivo de equipo, no solo para Neymar sino para todos los jugadores de ataque de Brasil, que son muy buenos”.

Tabárez también resaltó que el aporte al ataque brasileña de Willian, del Chelsea inglés, es casi tan importante como el de Neymar.

“Por las posiciones que ocupan Neymar y Willian, es ineludible tener situaciones de uno contra uno. Y tenemos que ver como respaldamos ese uno contra uno, al jugador que los va a enfrentar”, afirmó.

El entrenador uruguayo elogió a la actual selección brasileña, a la que definió como “un equipo con gran fútbol, que viene de seis triunfos consecutivos”.

“Es un partido histórico. Porque los dos países, pero sobre todo Brasil, han hecho un aporte grande al fútbol mundial. Brasil en eso va a al frente de todos”, agregó.

El duelo en el estadio Centenario encuentra a la “Celeste” en el segundo lugar de la tabla de la eliminatoria sudamericana con 23 puntos, detrás de Brasil que tiene 27. Le siguen Ecuador y Chile con 20 y Argentina con 19.

Los cuatro primeros se clasifican directamente a Rusia 2018 y el quinto disputará un repechaje.

“Será un partido dificilísimo, pero no hay partido más motivante para nosotros que éste”, dijo Tabárez. “Por la calidad del rival, por lo que significaría acercar un resultado importante, y por lo que significaría sumar puntos para la tabla de posiciones. Entonces, dentro del reglamento, nosotros vamos a ir con todo”.

“Vamos a tratar de hacer lo que intentamos siempre: limitarlos en sus grandes cualidades de ataque e ir con una actitud acorde a la importancia del partido. Creo que ese es uno de los puntos fuertes que siempre le ponemos por delante a cualquier rival. Las esperanzas de ganar parten de ahí”, agregó.

Tabárez restó importancia al hecho de que Uruguay esté al borde de sellar su pasaje al Mundial: “No pensamos en esas cosas, porque desconcentran. Nosotros no estamos para hacer análisis estadísticos ni hacer proyecciones, estamos para preparar un equipo”.

Del mismo modo, minimizó el hecho de que hasta el momento, Uruguay ha ganado todos los partidos que jugaron como locales: “No es ninguna garantía, porque cualquier estadística está hecha para que se rompa”.

Uruguay recibirá a Brasil con dos ausencias notables: su máxima estrella y goleador Luis Suárez, y el portero Fernando Muslera.

Tabárez no anunció aun quiénes ocuparán sus lugares en el equipo y dijo que la oncena titular será informada el día antes del partido.