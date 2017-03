A los 31, Pablo Cuevas tiene más energía y ganas de trepar

MIAMI (AP) — Tras perderse dos años de carrera por una lesión de rodilla, el uruguayo Pablo Cuevas se siente ahora a los 31 años con más energía y ganas de seguir trepando en el ranking mundial del tenis.

Al llegar al Abierto de Miami donde debutaría el viernes, Cuevas ocupa el puesto 26 del ranking de la ATP y es el latinoamericano mejor ubicado desde que el argentino Juan Martín del Potro bajó posiciones por sus repetidas operaciones en las muñecas.

Cuevas estuvo inactivo entre los 26 y 28 años por una grave lesión de la rodilla derecha.

“Después de haberme recuperado, que no fue fácil, eso me dio bastante más energía y bastante más ganas, así que ahora aparte de estar sano estoy con muchas ganas y disfrutando lo que estoy haciendo”, expresó el miércoles Cuevas en una entrevista con The Associated Press.

Tras revalidar su título del torneo de Sao Paulo a principios de marzo, el uruguayo acaba de alcanzar los cuartos de final en Indian Wells, su mejor resultado en un Masters.

En la temporada de 2016, la edad promedio de un campeón en el circuito de la ATP fue casi 29 años, cinco años más que el promedio de 24 años registrado 10 años antes. Además, un récord de 39 jugadores de 30 años o más terminaron entre los 100 primeros del ranking.

Para Cuevas, quien regresó a las canchas en 2013, los tenistas de más de 30 años consiguen ahora resultados y se mantienen vigentes porque ha cambiado “mucho” la parte preventiva del deporte, entre otras cosas.

“La gran mayoría de los jugadores viaja con sus kinesiólogos y con su preparador físico, y eso ha estirado un poquito la edad”, expresó el uruguayo nacido en Concordia, Argentina. “Me siento mentalmente joven, renovado, estoy con ganas y después de la lesión cambié la forma en que veía el tenis y empecé a disfrutar un poquito más”.

Como ejemplo de ello, explicó que antes viajaba sólo para jugar, pero ahora también disfruta del lugar en el que está. Este año llegó a Miami con su familia y “encuentra otra diversión a cada ciudad y cada torneo”.

Eso no significa, aclaró, que se relaje completamente porque dentro de la cancha quiere ganar.

“Voy a seguir jugando mientras siga con estas energías, estas ganas y disfrutando, y mientras siga estando sano y el nivel me acompañe, sobre todo hasta que no pierda las ganas de seguir mejorando”, respondió al ser consultado sobre si se había fijado una edad para retirarse. “Por ahora sigo con esas ganas y ese convencimiento de que tengo todavía para ir un poquito más arriba, eso es un gran motor para seguir”, aseguró el jugador, diestro de revés a una mano.

“En el lugar que estoy ocupando (del ranking) estoy contento, pero sí me gustaría estar un poquito más arriba”, agregó. Su mejor clasificación fue 14 en 2009.

El ex campeón de dobles en Roland Garros junto a junto al peruano Luis Horna en 2008, afirmó que llega en un buen momento al torneo de Miami.

“Vengo con buenos partidos y una buena dosis de confianza y espero seguir por ese camino”, expresó.

De otro lado, dijo que no le sorprende el repunte del suizo Roger Federer, campeón en Indian Wells y sexto del ranking a los 35 años.

“Donde consiguen un poquito de entusiasmo y ganas vuelven a ponerse enseguida competitivos, saben cómo hacerlo, lo hicieron varias veces, y ambos tienen un volumen de juego muy alto”, manifestó Cuevas refiriéndose a Federer y al español Rafael Nadal. “Siempre que se lo proponen pueden estar ahí haciendo ruido”.

Tal vez por ese respeto que les tiene, dijo que le gustaría cruzarse con Federer sólo en las últimas ruedas del torneo de Miami.

“Me gustaría cruzarme ya en semifinales, finales. En las primeras rondas no”, aseguró.