Westbrook alcanza 35to triple-doble, Thunder arrasa a 76ers

OKLAHOMA CITY (AP) — Hay que anotarle una nueva proeza a Russell Westbrook: un triple-doble sin fallar un solo tiro.

Westbrook consiguió su 35to triple-doble de la temporada al firmar un partido de 18 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias, para que el Thunder de Oklahoma City derrotase el miércoles 122-97 a los 76ers de Filadelfia.

El astro embocó sus seis disparos de campo y no falló en seis oportunidades desde la línea de castigo.

De acuerdo con el Elias Sports Bureau, ningún jugador de la NBA había conseguido un triple-doble sin errar un solo disparo de campo o tiro libre.

“Es asombroso, especialmente para un armador porque está lanzando triples, dobles, desde adentro y afuera”, destacó el pívot del Thunder, Enes Canter. “Para un armador, él hace un trabajo increíble, juega y además se divierte”.

La noche con puntería perfecta sería atribuible a una decisión consciente de Westbrook, quien no intentó un triple en un encuentro por primera vez desde el 14 de marzo de 2016. Comentó que, durante el partido, no se percató de que no había fallado un disparo.

“Sólo traté de jugar, de tomarme mi tiempo”, comentó. “He observado algunos videos para tratar de colocarme mejor. Encontré la forma de involucrar a mis compañeros durante el partido y las cosas salieron así”.

El Thunder ha ganado 16 partidos en fila ante Filadelfia, racha que se remonta a la campaña de 2008-09, la primera de la franquicia en Oklahoma City.

Westbrook ha registrado cinco triple-dobles contra los 76ers, su mayor total ante cualquier rival en la NBA.

Le faltan seis triples-dobles más en los últimos 11 partidos del Thunder para igualar el récord de Oscar Robertson en una sola temporada, la de 1961-62.

Nik Stauskas encabezó a los 76ers con 20 puntos, alcanzando esa barrera en juegos consecutivos por primera vez en su carrera.