Concacaf retoma lucha por Mundial

Javier 'Chicharito' Hernández (c), con nuevo look de cabellera rapada, y Carlos Vela (izq.) son las dos grandes apuestas ofensivas del Tricolor mexicano ante Costa Rica. Agencia Reforma

SAN JOSÉ – México, golpeado por la ausencia de su capitán Andrés Guardado, recibirá a Costa Rica en su fortaleza, el Estadio Azteca, mientras un alicaído Estados Unidos estrenará técnico cuando se enfrente este viernes en casa a Honduras.

La tercera fecha del hexagonal final de Concacaf rumbo a Rusia-2018, que se disputará este viernes, se completa con la visita de Panamá a Trinidad y Tobago, que arrastra dos derrotas al hilo.

El choque entre México y Costa Rica se perfila como el plato fuerte de la jornada, con los dos equipos encabezando la tabla. Los locales tienen como ventaja el jugar en el Azteca, un terreno casi inexpugnable para los visitantes, aunque los ticos no olvidan el histórico ‘aztecazo’ de 2001, cuando derrotaron 2-1 a los mexicanos en ese mismo feudo.

“Pensamos en ganar, queremos un ‘aztecazo’, pero sacar un punto de visita también sería bueno porque el rival perdería dos puntos en su casa”, declaró el capitán tico, Bryan Ruiz, centrocampista del Sporting portugués.

“Es muy lindo jugar en un estadio tan histórico como el Azteca, será un reto muy importante para nosotros pero tenemos la experiencia para hacer un buen partido que estamos seguros será de tú a tú”, aseguró Ruiz.

El delantero del Tricolor mexicano, Oribe Peralta, aseguró que no le importa si su país es o no gigante de la Concacaf, porque la meta de su equipo es clasificarse a Rusia 2018.

“A mí no me importa si somos el gigante o no, lo importante aquí es calificar al Mundial y hacerlo de la mejor forma, consiguiendo la mayor cantidad de puntos posibles, entonces, primero debemos de hacer valer nuestra condición como local y después ir a buscar los tres puntos en visita”, dijo Peralta, del América.

Una victoria de los dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio dejaría a México en el primer lugar de la eliminatoria, pero para ello el DT tendrá que encontrar cómo sustituir a su hombre clave en el mediocampo, el capitán Andrés Guardado.

Guardado, del PSV Eindhoven holandés, se suma a otras ausencias de México, como Giovani Dos Santos, Jesús Corona e Hirving Lozano, mientras que el defensa Héctor Moreno es duda por lesión.

“Lo más importante ante Costa Rica es saber que jugamos nuevamente en el Estadio Azteca, ante nuestra afición, nuestra gente, con grandes posibilidades de triunfar”, declaró Osorio.

Su colega tico, Oscar Ramírez, prefiere no fiarse de que las ausencias van a debilitar a México, que a su juicio tiene cómo suplir las bajas.

“Hicimos una evaluación de la lista (de convocados mexicanos) y el profesor Osorio tiene una idea clara y cuenta con la gente para cumplirla. Solo hizo un cambio de jugadores”, comentó Ramírez.

EEUU bajo presión

En la pasada fecha de la eliminatoria de Concacaf, los ticos golearon 4-0 a otra potencia regional, Estados Unidos, un resultado que provocó la salida del entrenador alemán Jürgen Klinsmann, sustituido por el experimentado Bruce Arena.

Fue la segunda derrota al hilo para los norteamericanos, que llegan al partido del viernes en el Avaya Stadium de San José, California, obligado a derrotar a Honduras para sumar sus primeros tres puntos en el hexagonal.

“Sabemos que necesitamos obtener los tres puntos y lo vamos a hacer”, declaró convencido Arena. “Nuestra meta es clara, necesitamos clasificar a Rusia-2018”.

El técnico estadounidense tiene una carta a su favor con el regreso del veterano goleador Clint Dempsey, marginado de la selección desde la Copa América Centenario de 2016 por una arritmia cardiaca.

Su rival, el técnico de Honduras Jorge Luis Pinto, quien llevó a sus jugadores a Fort Myers, Florida, para aclimatarse, apuesta por un bloque defensivo sólido con un contraataque veloz comandado por Andy Najar, Alberth Elis y Romell Quioto.

“A Rusia vamos como sea, cueste lo que cueste vamos a clasificar. Tenemos dos toros enfrente (Estados Unidos y Costa Rica), son partidos duros, exigentes, así que vamos a dar todo”, declaró Pinto.

Victoria obligada

La misma obligación de ganar la tiene Panamá en su visita a Trinidad y Tobago, señalado como el rival más débil de la hexagonal, con dos derrotas en sus dos primeras presentaciones. El encuentro se disputará en el estadio Hasley Crawford de Puerto España.

“Tenemos que ir con esa mentalidad de hacer lo que hemos venido trabajando y de no confiarnos. En sus dos primeros partidos (los trinitarios) han perdido pero igual, tenemos que ir con esa mentalidad de sacar esos tres puntos”, manifestó el capitán canalero Román Torres.

En sus primeras presentaciones por el hexagonal, los canaleros dirigidos por el colombiano Hernán Darío Gómez vencieron de visita a Honduras y empataron en casa contra México.

-Con servicios de EFE y Agencia Reforma

Rumbo a Rusia 2018

Jornada 3 (Viernes 24):

Trinidad y Tobago – Panamá 6pm

México – Costa Rica 7:50pm

EEUU – Honduras 9:50pm

Jornada 4 (Martes 28):

Honduras-Costa Rica 4pm

Trinidad y Tobago – México 6m

Panamá – EEUU 9:05pm

Clasificación: Costa Rica 6, México 4, Panamá 4, Honduras 3, Trinidad y Tobago 0, EEUU 0.

-Los tres primeros clasifican al Mundial de Rusia 2018 y el cuarto va a un repechaje contra el quinto de Asia.