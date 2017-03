El físico de los pilotos es más importante que nunca en F1

MELBOURNE, Australia (AP) — En temporadas recientes de la Fórmula Uno, tener un físico musculoso no ha sido una exigencia para los pilotos, que se han enfocado en el gimnasio en mejorar su resistencia. Pero ahora que los bólidos son más grandes y potentes, los pilotos han tenido que realizar ciertos ajustes.

“cuando manejas el vehículo parece que estuvieses en una montaña rusa muy rápida y espectacular, es mucho más exigente que antes”, dijo el piloto de Renault, Niko Hulkenberg, antes del Gran Premio de Australia que pone en marcha la temporada este fin de semana. “¡Ahora tienes que batallar con el vehículo!”.

“Las llantas te permiten exigirlo al máximo en cada vuelta, así que puedes manejar al límite. Es mucho más trabajo y mucho más exigente. Hay muchos elementos nuevos, pero el deporte sigue siendo el mismo”.

Lewis Hamilton está acostumbrado a manejar al límite y ha ganado tres títulos mundiales, así que está listo para esta nueva prueba.

“Como pilotos de automovilismo, uno quiere manejar los vehículos más rápidos del mundo, y creo que uno siempre quiere ir más rápido”, dijo la estrella de Mercedes. “Los vehículos son más veloces que el año pasado. Es un gran reto poder sacarle el máximo a esa velocidad en la pista, y ese aspecto más físico es como debería ser la F1”.

Hamilton, campeón mundial con Mercedes en 2014 y 2015 y subcampeón el año pasado, señaló que se considera un atleta como cualquier otro.

“La F1 debería ser el deporte más exigente al físico en todo el automovilismo”, dijo el británico. “En los últimos años no ha sido así, no ha sido tan exigente como para lo que nos entrenamientos, y era relativamente fácil para nosotros. Ahora tienes que exigirte al máximo, y eso me gusta”.

La F1 cambió sus reglas para tener llantas más anchas, mejor carga aerodinámica y más carga de combustible. Eso significa que los bólidos son más pesados, pero también más rápidos.

Los neumáticos, que son 25% más anchos, tienen más agarre y son más duraderos, lo que permite a los pilotos tomar las curvas más rápido.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, dijo que Hamilton y su compañero Valtteri Bottas están en condición física ideal para sacar provecho de los cambios.

“Es emocionante para ellos, porque estos vehículos nuevos son un verdadero reto físico”, indicó. “Ambos sintieron en las pruebas que la fuerza centrífuga es tremenda, y están entusiasmados con este reto”.

El alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón mundial, cree que su Ferrari es el automóvil más rápido que haya manejado.

“La mejor sensación es la velocidad en las curvas, creo que estamos al nivel de hace 10 años, o quizás más rápidos”, dijo. “Es fabuloso tener esa sensación de que estás en el vehículo más rápido que jamás hayas manejado”.

Vettel es uno de los pilotos que han trabajado para incrementar la fuerza en el cuello y los hombros, para poder lidiar con la mayor carga aerodinámica.

Daniel Ricciardo, de Red Bull, dijo que ha trabajado en el gimnasio para aguantar la carga mayor de los vehículos.

“El físico será más importante este año”, dijo. “Todos hicimos nuestro trabajo en las vacaciones. Es divertido concentrarse más en el entrenamiento (físico)”.