Ochoa se apresta para volver al Azteca

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Grandes actuaciones en el arco del estadio Azteca sirvieron de trampolín para que Guillermo Ochoa se convirtiera en el primer portero mexicano en llegar a Europa. Ochoa regresará a la que fue su casa este viernes, cuando México enfrente a Costa Rica en un partido por las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Ochoa, de 31 años, debutó en el 2004 con el América, escuadra que disputa sus partidos como local en el Azteca. Pasó ahí siete años de su carrera, antes de emigrar al fútbol francés con el Ajaccio.

El portero, uno de los jugadores más mediáticos del “Tri”, fue mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, pero no fue sino hasta Brasil 2014 cuando logró la titularidad y no defraudó: sus notables actuaciones ayudaron a que México avanzara a los octavos de final.

Ochoa fue también titular en la Copa de Oro del 2015, cuando México se coronó con Miguel Herrera como entrenador. Pero en octubre de ese año, cuando el colombiano Juan Carlos Osorio arribó como técnico, comenzó a alternar a los arqueros. Además de Ochoa, Alfredo Talavera y Jesús Corona, entre otros, han compartido el puesto.

En el hexagonal final, Talavera fue titular ante Estados Unidos y Ochoa lo fue ante Panamá.

“Como siempre lo he dicho, es un orgullo y una felicidad grande representar al país y cada vez que vengo lo hago con la ilusión de hacerlo bien al igual que los compañeros”, dijo Ochoa en rueda de prensa. “Estoy buscando estar bien preparado para cuando sea requerido en la selección, me enfoco en estar bien en lo personal para sumarle a lo grupal”.

Aunque Osorio no gusta de dar alineaciones antes de los partidos, parece que se ha decantado por Ochoa para el duelo ante los costarricenses. Corona parece una lesión en la pierna izquierda y Talavera no pasa por un gran momento con el Toluca.

Después del Mundial, Ochoa emigró al Málaga donde tuvo poca participación en un par de torneos. Milita ahora en el Granada, donde ha permitido 19 goles en 18 partidos.

“El arco está bien protegido, tanto Jesús como Alfredo participan continuamente en sus equipos y son influyentes. Guillermo está en un club donde no se privilegia el comportamiento defensivo y ha tenido buenas actuaciones como fue ante el Atlético de Madrid”, dijo Osorio. “Eso nos da la seguridad que los tres están en buenas condiciones”.

Ochoa no pierde el ánimo por militar en un club amenazado por el descenso.

“Esto es un deporte de equipo y hay que buscar y tratar de estar por encima de las situaciones, yo a lo largo del año me he sentido bien”, agregó Ochoa. “Por ahora me siento contento de volver al Azteca, que es un estadio que me ha visto crecer, que lo conozco a la perfección y le tengo mucho cariño. Si me toca estar mañana lo haré de la mejor manera”.