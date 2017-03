Benzema quiere volver a la selección francesa

PARIS (AP) — Karim Benzema es indispensable para el Real Madrid.

Para la selección de Francia, es prescindible.

El delantero francés más talentoso y prolífico de su generación no ha jugado con Les Bleus desde octubre de 2015, y volvió a ser ignorado por el técnico Didier Deschamps para el partido del sábado por las eliminatorias mundialistas contra Luxemburgo.

Benzema se ha perdido los 20 últimos partidos de Francia, incluyendo la Eurocopa del año pasado. En su último partido con la selección, hizo un doblete y asistió en otro gol en un triunfo 4-0 sobre Armenia en un amistoso.

Y no cabe la menor duda de que extraña a la selección.

“Cuando juegas con un club tan grande como Real Madrid, es difícil quedarse aquí”, dijo en una entrevista de radio con la emisora RMC, al describir sus sensaciones durante los recesos internacionales. “Apenas habemos cinco o seis profesionales en los entrenamientos, y siempre me siento muy desilusionado”.

Mientras una nueva generación de promesas francesas le pisa los talones, el ariete de 29 años sabe que la Copa del Mundo de 2018 podría ser su última oportunidad para ganar un título importante con Francia.

Desde el punto de vista deportivo, no hay motivo para justificar su ausencia del plantel de Deschamps. El exdelantero de Lyon está en un gran momento, en condición física óptima, y cuenta con el respaldo total del técnico del Madrid y otrora leyenda de la selección francesa, Zinedine Zidane. El presidente de su club, Florentino Pérez, dijo recientemente que es “el mejor 9 del mundo”.

Muchos hinchas quisieran ver una sociedad entre Benzema y la nueva sensación del Mónaco, Kylian Mbappé.

“Tomando en cuenta lo que he hecho con el Madrid durante ocho años, he demostrado que todavía me quedan unos cuantos años con la selección francesa”, dijo Benzema. “Es difícil (no ser convocado) para mí, porque amo el fútbol”.

Deschamps cuenta con abundancia de talento en la delantera, con jugadores como Kevin Gameiro, Olivier Giroud, Antoine Griezmann y Mbappé, pero el motivo para marginar a Benzema no tiene nada que ver con el fútbol. Más bien, todavía está pagando caro su participación en un escándalo de chantaje que sacudió al fútbol francés y lo dejó fuera de la Euro.

La historia salió a la luz pública en noviembre de 2015, cuando Benzema fue acusado de conspirar para chantajear a su compañero de la selección Mathieu Valbuena con un video de índole sexual. Tomando en cuenta que el caso sigue abierto, y que Benzema es sospechoso de presionar a Valbuena para negociar con los chantajistas, su regreso a Les Bleus podría ocasionar polémica.

“Hasta ahora no me han hallado culpable”, dijo Benzema. “He pagado (el precio). Llevo un año y medio marginado de la selección, eso es suficiente. Al menos me gustaría hablar con el técnico, para que me diga si es por esto (el caso), o por un motivo futbolístico. Pero necesito saberlo”.

Deschamps y el presidente de la federación francesa Noel Le Graet han dejado la puerta abierta para el regreso del delantero, pero parece que el timonel no tiene intención de volver a convocarlo.

“Estoy tomando decisiones deportivas por el bien de la selección francesa”, dijo Deschamps esta semana. “puede ser convocado. Nos fue bien sin él en la Euro, y llegamos a la final”.