Mark Sánchez y su ‘pelea’ por aprender español

CHICAGO – El pasado viernes los Chicago Bears dieron otra vuelta de tuerca a su tremenda reconstrucción anunciando el fichaje del veterano mariscal Mark Sánchez.

El mexicoamericano de 30 años firmó por una temporada y llega para ser suplente de Mike Glennon, de 27 años y ex mariscal suplente de los Tampa Bay Buccaneers que el pasado 9 de marzo firmó como agente libre con los Bears un contrato de tres temporadas y 45 millones de dólares.

Después de un extenso rastreo entre muchos mariscales, los Bears se decantaron por Sánchez sobre otros veteranos agentes libres disponibles como T.J. Yates, Matt Schaub, Ryan Fitzpatrick, Case Keenum, Robert Griffin III, Dan Orlovsky y Christian Ponder.

Sánchez, selección de primera ronda de los Jets en 2009 procedente de USC, se une a los Bears que será su quinto equipo de la NFL tras pasar por NY Jets (2009-13), Philadelphia Eagles (2014-15), Denver Broncos (2016) y Dallas Cowboys (2016). Su carrera profesional arrancó fuerte en los Jets pero luego fue decayendo, lo que le llevó a un rosario de cambios de equipos.

Ahora llega a Chicago donde su experiencia y veteranía en la liga será una de sus grandes contribuciones y exigencias. Pero su llegada, como desde que pisó la NFL, también levantará el interés de la extensa comunidad hispana que sigue la NFL y los Bears dentro y fuera de Chicago.

Sánchez, nacido en Long Beach, California, es nieto de emigrantes mexicanos y aunque en su casa se comía comida mexicana, hablar español y la importancia de sus raíces no fue algo que le enseñaron de pequeño, sino que tuvo que aprenderlo en la universidad y por sus propios medios.

“Cuando era niño comía tamales en Navidad pero no me sentía mexicano”, recordó Sánchez en una entrevista con ESPN a finales del año pasado. “No tenía una conexión con mi herencia. Ahora mi trabajo me ayuda en ese aspecto de mi vida”.

Debido a su apellido y su progresión como mariscal colegial, la prensa hispana se le acercaba intentando entrevistarle en español, situación muy embarazosa que empezó rechazando.

“Yo me sentí como Ritchie Valens en La Bamba”, afirma. “Yo literalmente dije ‘No hablo español, lo siento’. Me acuerdo que en ese momento me sentí muy mal. Fue algo que yo dejé a un lado y comencé a postergarlo. ‘En el futuro, en el futuro’”.

Sin embargo terminó abrazando sus raíces utilizando un protector bucal con los colores de la bandera mexicana y aprendiendo el idioma de sus abuelos, sobre todo gracias a su novia de entonces.

“Ella me ayudó con discos compactos en mi camioneta”, señaló Sánchez a ESPN en cuanto a un curso de audio para aprender español. “Cuando manejaba al campo de entrenamiento los escuchaba. Después viajé a México cada receso de temporada. Así aprendí más y más…”.

“Ahora me siento más cómodo con el español”, añadió. “No soy un maestro, pero me puedo comunicar más o menos”.

Sus propios padres, divorciados desde que tenía cuatro años, ahora también celebran que su hijo haya aprendido su idioma.

“Ellos hablaban español en casa, pero yo respondía en inglés”, recuerda Sánchez. “Ellos se siente ahora muy orgullosos de que aprendí solo, porque se sentían un poco mal, con un poco de vergüenza de que no aprendiera en casa”.

Desde su llegada a la NFL, Sánchez sintió el gran apoyo de la comunidad hispana, algo que le hace sentirse orgulloso de sus raíces y de poderlos representar.

“Todos nos apoyan fuerte. Siento mucho orgullo de que puedo representarlos a todos ellos. Es muy importante para mi poner un buen ejemplo dentro y fuera del campo”, afirmaba Sánchez en ESPN.