Púgiles hispanos dan color a las semifinales de los Guantes de Oro de Chicago

CHICAGO – Marcos Martínez, el púgil mexicoamericano que dio la nota en las finales de 2016 al derrotar al bicampeón y hoy profesional Yousif Saleh, estará también en la final de las 132 libras, división Open, de los Guantes de Oro de Chicago de este año que se celebran en el estadio Cicero Stadium de Cicero, suburbio al sur de Chicago.

Martínez avanzó directamente desde los cuartos de final y enfrentará en la final a Danny Vaz da Costa, del gimnasio Flo, quien superó por descalificación a Noel Limón, de Will County, en la semifinal del sábado pasado.

“Este año el torneo se me ha hecho un poco más difícil porque los peleadores que he enfrentado han sido duros, pero gané mis dos peleas por decisión. Después del torneo del año pasado, peleé varias veces este año y tuve una sola derrota”, dijo Martínez, quien trabaja en la empresa Clear Vista Windoes Construction y continúa con su rutina semanal en iglesia cristiana. “Asisto los lunes al instituto bíblico, miércoles a oración, viernes al servicio regular y los domingos. Esto me ha ayudado en todas las áreas de mi vida, Dios es muy bueno y me ayuda en el boxeo también”.

Ray Corona, pupilo del boricua George Hernández en Garfield Park, logró una gran victoria por decisión unánime ante el último campeón Isiah Cook, del gimnasio de Sam Colonna en las 165 libras Open.

“(Cook) sale con todo en el primer round pero después ya se anda cansando y ya no tira puñetazos; yo voy a entrar con todo, como mexicano”, dijo con una tranquilidad asombrosa mientras sonreía al lado de su bella novia antes del combate.

Luego Corona, un mexicoamericano de Chicago que vivió tres años en México y trabaja como seguridad en una discoteca, subió al ring donde obtuvo un gran triunfo para llegar a la final, donde enfrentará a Caleb Hernández, un boxeador del noroeste de Indiana.

En las 123 libras Ezequiel Huaracha alcanzó la final, donde enfrentará a Johnny Lewus Jr., hijo del ex boxeador del mismo nombre. Huaracha, un mexicoamericano que vive en Streamwood, Illinois, pero entrena en el gimnasio de Carlos Molinar en Elgin, le ganó por nocaut técnico en el tercer round a Ryan Hamel (Hit 180 Fitness).

“La pelea estuvo bien, me sentí fuerte, le contaron dos veces (a Hamel) y después pararon la pelea”, comentó Huaracha, de 18 años y semifinalista el año pasado, cuando cayó en fallo dividido ante el gran Christian Williams, quien llegó a estar en el ‘Top Ten’ del ranking amateur de Estados Unidos.

El año pasado Huaracha formó parte del programa ‘Dos Naciones, Un Sueño’ para púgiles de México y Estados Unidos que fue patrocinado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y en abril estará combatiendo en México en un evento organizado por el mismo programa. “Me lo voy a llevar a Ciudad de México a pelear en el Zócalo y van también otros tres boxeadores de aquí de Chicago”, informó Eduardo ‘Lalo’ Beas, uno de los entrenadores de ‘Dos Naciones, Un Sueño’.

Otro mexicoamericano, Caleb Hernández, mostró un gran nivel en las 165 libras Open, quizás la división más competitiva, donde llegó a la final tras vencer claramente por decisión unánime a Jordan Jackson de Taylor Park.

Hernández, de 21 años y nativo de Hammond, Indiana, ya había noqueado en un asalto a Jeovanni Hernández, hijo del ex boxeador Miguel ‘Macho’ Hernández, y volvió a mostrar un estilo poco común a nivel amateur. “(La semifinal con Jackson) fue una pelea lenta, que me beneficia a mí porque tengo un estilo más profesional”, indicó Hernández. “Estoy otra vez en Indiana, regresé de Las Vegas en octubre porque estuve un tiempo entrenado con Shawn Porter para su pelea contra Keith Thurman (actual campeón mundial welter unificado)”.

Algunos grandes protagonistas de los Guantes de Oro en los últimos años también ganaron sus combates de semifinales y estarán a partir del 6 de abril en las finales. Entre ellos figuran Kahleel Mosley y Evan Perreault en las 141 libras y Julian Smith en las 152 libras.

Entre las mujeres varias boxeadoras dieron color a las semifinales ante los ojos de familiares y amigos que no pararon de gritar desde las gradas. Una de ellas fue Lydia Cruz, una policía de la ciudad de Chicago de origen puertorriqueño que comparó a su profesión con el boxeo. “Es más difícil ser policía porque nunca sabes de dónde va a venir el peligro, aquí en el boxeo sí sabes de dónde van a atacar”, comentó Cruz (del gimnasio Oakley Fight Club), de 34 años, quien venció por nocaut técnico en el tercer round a Mackenzie Lehey en la semifinal de las 165 libras para novatos senior.

Otra hispana victoriosa fue Michelle Morales, una simpática jovencita del gimnasio de Sam Colonna que derrotó a Jazmín Reyes en la división Open y en las 119 libras. “Estudio en Harold Washington College, trabajo en una gasolinera Pilot en la 79 y Harlem y quiero ser boxeadora profesional”, señaló la mexicoamericana Morales, quien mejoró su record a 15-4.

Como es común en los Guantes de Oro, algunos púgiles profesionales estuvieron en el Cicero Stadium saludando aficionados y comentando sobre su actualidad. Uno de ellos fue el super mediano Mike ‘Hollywood’ Jiménez, quien lleva un largo tiempo sin combatir en Chicago. “Estuve entrenando un tiempo en cuatro ciudades de Australia y creo que voy a pelear aquí otra vez en un par de meses, me siento muy bien y siempre estoy preparado para pelear”, dijo Jiménez, hijo de padres de Colombia y Estados Unidos.

Por su parte el polaco Bogdan Macieyczyk, gran amigo del peso semicompleto local y también polaco Andrzej Fonfara, contó una interesante anécdota sobre la reciente victoria de este ante el ex campeón mundial Chad Dawson, que prácticamente salvó su carrera. “Andrzej venía de

perder con Joe Smith (un sorpresivo nocaut en el primer round en 2016) y estaba abajo por tres y cuatro puntos contra Dawson en el noveno round. Cuando llegó al rincón le dije, ‘Andrzej, o ganas esta pelea o en unos días estás trabajando en la construcción’. Treinta segundos segundos noqueó a Dawson”, comentó emocionado Macieyczyk, quien presentó a algunos pupilos de su gimnasio Hyper Fight Club (también propiedad de Fonfara) en el torneo del Cicero Stadium después de subir al ring como boxeador en 2015. “Hace dos años peleé aquí en los Guantes de Oro y fui campeón (en los pesos completos, novatos senior). Ya está, era algo que quería hacer y no lo voy a volver a hacer más”.

Guantes de Oro de Chicago 2017

Estadio: Cicero Stadium (1909 S Laramie, Cicero, Illinois)

Finales: 6, 7 y 8 de abril (8 pm)

Teléfono: (708) 656-3600

Website: www.chicagogoldengloves.com