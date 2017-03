Messi suspendido por 4 partidos de eliminatorias

Nadal no jugará serie de Copa Davis ante Serbia

MADRID (AP) — Rafael Nadal no jugará con la selección de España la próxima semana ante Serbia por los cuartos de final de la Copa Davis. La capitán Conchita Martínez excluyó a Nadal del equipo que anunció el martes. Aunque no explicó el motivo, el ganador de 14 títulos de Grand Slam había advertido hace …