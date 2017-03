Los Chicago Bulls renacen de la mano de Mirotic

CHICAGO – Los Chicago Bulls no se resisten a quedarse sin postemporada por segundo año consecutivo, a pesar de que no se lo merecen por el pobre e irregular juego mostrado a lo largo de la temporada. Pero la Conferencia Este de la NBA es tan mediocre, que cuando todo parecía perdido y destinado a otro fracaso total, el equipo todavía siguen vivo y con opciones reales de arañar un boleto a los playoffs a falta de ocho partidos.

Esta segunda vida o aire que han tomado los Bulls tiene nombre propio, Nikola Mirotic, que aunque venía desarrollando una temporada realmente discreta por no decir mala, se ha despertado en el mes de marzo como es habitual en él para resucitar las opciones de Chicago de meterse en los playoffs.

“Algunos jugadores necesitan más tiempo para lograr ser consistentes y adaptarse a la NBA. Esta temporada ha sido irregular también para el equipo. He tenido rachas muy duras, pero siempre he intentado mantenerme positivo. Creo que he encontrado el camino. Cuando tienes la confianza de tu entrenador y compañeros todo es más sencillo”, afirmaba Mirotic al Chicago Tribune.

En su temporada de novato en 2014-15, Mirotic promedió 20.8 puntos y lideró la NBA en puntos anotados en el último cuarto durante el mes de marzo. La temporada pasada, a pesar de sufrir una operación de apendicitis, volvió a poner buenos números en marzo donde promedió 13.1 puntos, con un porcentaje del 43.2% en triples.

Mientras que esta temporada ha vuelto a encenderse en marzo, donde en dos de los últimos tres partidos ha terminado con 28 puntos y está promediando 14.2 puntos con un 47.9% de acierto en el tiro en este mes. La explicación que Mirotic da a este aumento de efectividad es muy sencillo.

“Simplemente este es mi mes”, afirmaba Mirotic a ESPN. “No sé porqué, pero este es mi mes. No sé lo que pasa, pero todos los años juego bien en marzo”.

“Una vez que piso la cancha, disfruto del baloncesto”, añade Mirotic. “Algunas veces cuando no piensas y sólo juegas baloncesto, todo viene más sencillo”.

Todo esta explosión del alero montenegrino-español viene precedida de su peor momento desde su llegada a la NBA, cuando el entrenador Fred Hoiberg lo sacó de la rotación dos partidos (8 y 10 de marzo ante Orlando y Houston) e incluso lo puso inactivo (12 de marzo ante Boston) en un tercer partido, todos ellos saldados con derrotas. Incluso el jugador sonaba con fuerza para ser traspasado en la ventana de fichajes del pasado 23 de febrero.

Esta inactividad pareció surtir efecto en el despertar a Mirotic, porque en su regreso al juego un día después (13 de marzo) fue explosivo ya que terminó siendo el máximo anotador del equipo con 24 puntos en la victoria en Charlotte. Un triunfo clave ya que terminó con una racha de cinco derrotas al hilo de los Bulls.

La fractura de codo de Dwyane Wade el pasado 15 de marzo ante Memphis, que dejó fuera para el resto de la temporada al segundo máximo anotador de los Bulls, hizo todavía más importante la ‘resurrección’ de Mirotic, que ahora junto a Jimmy Butler y Rajon Rodon, otro renacido en marzo, se convierten en el tridente encargado de dar el último empujón al equipo para meterse en la postemporada.

Este buen momento que atraviesa Mirotic puede ayudarle también a renovar su contrato con los Bulls, el cual expira a finales de esta temporada.

Los Bulls (35-39) se encuentran actualmente en la novena posición del Este a tan solo medio juego detrás de Miami Heat (35-38) que ocupa la octava y última plaza con acceso a los playoffs. Por lo que la calculadora y comparación de rivales ya están sobre la mesa para ver las opciones de uno y otro.

A los Bulls les resta jugar cuatro partidos en casa ante Cleveland (30/Marz), Atlanta (1/Abr), Orlando (10/Abr) y Brooklyn (12/Abr). Mientras que jugará cuatro partidos fuera ante New Orleans (2/Abr), New York (4/Abr), Filadelfia (6/Abr) y Brooklyn (8/Abr).

Mientras que a los Heat les restan cuatro partidos en casa ante New York (31/Marz), Denver (2/Abr), Cleveland (10/Abr) y Washington (12/Abr). Mientras que jugará cinco partidos fuera ante Detroit (28/Marz), New York (29/Marz), Charlotte (5/Abr), Toronto (7/Abr) y Washington (8/Abr).

Unos calendarios muy similares y donde ya no hay margen de error, por lo que las espadas siguen en alto.