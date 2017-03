Roma: Lesión de De Rossi no es tan grave como se pensaba

Vin Scully no acudirá al primer partido de los Dodgers

WASHINGTON (AP) — El lunes, los Dodgers jugarán su primer partido inaugural desde 1950 sin Vin Scully como relator de las acciones. Scully no estará en el estadio. Tampoco estará viendo el partido por televisión. "Probablemente tendré otras cosas qué hacer", dijo el comentarista de 89 años a The Associated Press desde su casa en …