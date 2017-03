Schweinsteiger revoluciona el Chicago Fire dentro y fuera del campo

CHICAGO – El Chicago Fire presentó este miércoles a su flamante fichaje estrella, el centrocampista alemán Bastian Schweinsteiger, en una multitudinaria y pomposa conferencia de prensa nunca antes vista en la historia del club.

El evento tuvo lugar en el pabellón de fútbol indoor The PrivateBank Fire Pitch, instalación propiedad del equipo situada al norte de Chicago, donde levantaron una tarima bajo una videopantalla gigante flanqueada por dos grandes murales del jugador levantando la Copa del Mundo con su selección en Brasil 2014. A la cita acudieron un numeroso número de medios de comunicación, aficionados, miembros de las porras más importantes del club, niños pertenecientes a las fuerzas básicas así como diferentes invitados, donde no faltó la bellísima esposa del jugador y ex tenista profesional, Ana Ivanovic.

“Llegar al Chicago Fire significa mucho para mí, más de lo que muchos puedan creer”, arrancó diciendo Schweinsteiger.

“Este paso es un gran reto en mi carrera. Cuando hablé con Paunovic (entrenador del Fire) y Nelson (Rodríguez, gerente general) sentí que algo importante se estaba formando en el Chicago Fire. Me recordaron un poco a Pep Guardiola buscando ideas para mejorar el equipo. Realmente eso es muy importante para mí. Es un gran reto”, añadió el alemán.

Schweinsteiger ha firmado un contrato como Jugador Designado por un año que le garantiza 4,5 millones de dólares en 2017, según una fuente cercana al equipo. El contrato, que incluye una opción para una temporada más, lo convierte en el jugador más caro en la historia del Fire y uno de los 10 jugadores mejor pagados de la MLS.

Schweinsteiger, que llega desde el Manchester United donde no contaba mucho para José Mourinho, se convierte en el segundo jugador alemán de la historia en fichar por el Chicago Fire tras el defensa internacional Arne Friedrich, quien llegó en 2012 pero las lesiones no dejaron que rindiera como esperaba. Además se convierte en el primer campeón del mundo que juega en el equipo rojo y en todo un ícono de la MLS y del Chicago Fire tal y como lo fueron en el pasado el mexicano Cuauhtémoc Blanco y el búlgaro Hristo Stoitchkov.

“Realmente no pienso en ser un icono en la MLS”, dijo Schweinsteiger. “Solo pienso en jugar en el equipo y hacerlo lo mejor posible”.

Paunovic sin embargo sí piensa que el impacto del jugador alemán puede convertirlo en todo un icono de la liga estadounidense.

“Schweinsteiger sí puede ser un icono en la MLS y le vamos ayudar a que su adaptación sea lo más rápida posible”, afirma el técnico del Chicago Fire.

El jugador podría debutar con el Chicago Fire este mismo sábado cuando reciben en el Toyota Park al Montreal Impact en partido de la MLS.

“Yo estoy listo para jugar cuando el técnico quiera”, afirmó Schweinsteiger, quien este miércoles realizó su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.

“Está disponible para jugar, pero tenemos delante un partido muy duro y ya veremos. Tiene que estar listo”, dijo Paunovic con una pícara y delatora sonrisa. Por lo que se espera que el jugador goce de algunos minutos, aunque de ello dependará mucho sobre todo cómo marche el partido.

El Chicago Fire, tras tres partidos de la nueva temporada de la MLS, suma cuatro puntos y es séptimo en la Conferencia Este.

El impacto de la llegada de Schweinsteiger no sólo se espera que se note dentro del terreno de juego, sino también fuera con un aumento de asistencia de aficionados al estadio y la captación de más patrocinadores y publicidad.

“Todo eso va a ocurrir y ya está ocurriendo”, afirmaba Nelson Rodríguez.

“Ayer vendimos 1,000 boletos en un día, nunca hemos tenido un día así en los últimos tres años. Pero esta contratación fue por razones futbolísticas, por traer a alguien que nos puede ayudar a llegar a otro nivel como club”, añade el gerente general, encargado en reconstruir y levantar un equipo que en los dos últimos años ha sido el colista de la MLS.

La presencia de la esposa de Schweinsteiger, la ex tenista serbia Ana Ivanovic, también levantó expectación en la rueda de prensa, sobre todo entre los fotógrafos. La ex número uno de la WTA y ganadora de Roland Garros en 2008, se mantuvo en la primera fila escuchando toda la rueda de prensa y disfrutando como agasajaban a su marido.

“Ana es súper famosa mundialmente, no la conozco personalmente pero hemos coincidido en eventos deportivos y es como si la conociera. Es una persona con mucha educación, elegancia y sobre todo es otra más que va a estar apoyando a Bastian y al Chicago Fire”, afirmó el también serbio Paunovic.

Lo dicho, una nueva era ha empezado en el Chicago Fire.