¿Qué lograron los dueños de la NFL en sus reuniones?

PHOENIX (AP) — Los dueños de la NFL avanzaron bastante durante sus reuniones. Aprobaron la reubicación de los Raiders de Oakland a Las Vegas, y trataron una variedad de cambios en las reglas.

¿Qué significa todo esto?

VIVA LAS VEGAS

La reubicación de los Raiders a la capital de las apuestas de Estados Unidos fue fácil después de que el Bank of America aprobó un préstamo de 650 millones. Nevada había puesto hasta 750 millones en fondos públicos para construir un estadio de 1,700 millones. Oakland realmente nunca tuvo un plan que persuadiera al dueño de los Raiders Mark Davis ni a otros propietarios de equipos de la NFL.

Esta mudanza no es como la de los Rams a Los Ángeles, ni la de los Chargers a esa misma ciudad. Sí, tres equipos han anunciado cambios de sede en un lapso de más o menos de un año.

Aquí, la NFL está siguiendo el pulso de Estados Unidos —al menos la parte que está enamorada de los deportes— y está cambiando su percepción de la Ciudad del Pecado, la capital de las apuestas en este país.

El comisionado Roger Goodell dijo eso esta semana.

“Probablemente te diría que creo que la sociedad ha cambiado un poco con respecto a las apuestas en general”, dijo Goodell.

“Creo que seguimos fuertemente opuestos en ese cuarto, y de otro modo, la legalización de apuestas deportivas. La integridad de nuestro deporte es prioritaria. No vamos a poner eso en riesgo”, dijo.

“Pero creo que Las Vegas no es la misma ciudad que fue hace 10 años o 20 años. Es una ciudad más diversa. Se ha convertido en un centro de entretenimiento. Es la ciudad de más rápido crecimiento en el país”, agregó.

“Así que creo que, cuando la ves ahora, versus lo que fue hace una o dos décadas atrás, creo que es una ciudad muy diferente. Y ellos hicieron una propuesta muy convincente, que los dueños obviamente aprobaron de forma abrumadora”.

Es probable que los Raiders, quizás con un poco de ayuda de la liga, busquen una manera de jugar partidos como locales afuera de Oakland en el 2019. Tienen opciones de arrendamiento en el Coliseum durante los próximos dos años, y el estadio de Las Vegas no estará listo hasta el 2020.

REVISIONES CENTRALIZADAS DE VIDEO

Esto no es el gran paso que parece ser. Si, el árbitro ya no tomará la decisión final. Éseta corresponderá al jefe de arbitraje Dean Blandino y a su equipo en Nueva York. Blandino recibirá aportes, pero tiene sentido que el equipo en la sede de la NFL sea el árbitro final.

Hay una persona monitorizando todos los partidos, y supervisores y jefes en una habitación. Ellos tienen la oportunidad de ver repeticiones instantáneas incluso antes de que el árbitro mueva un dedo. Ellos también están lejos del lugar de la acción, aportando mesura a la evaluación. No cacofonía desde las gradas. No habrá jugadores pidiendo a gritos que aprueben o desaprueben una jugada. No estarán cerca de ahí los coaches enojados.

“Creo que agilizará (el partido) para los fanáticos y los coaches, no tener que esperar un receso para saber qué es lo que está pasando”, dijo el entrenador de los Cardenales Bruce Arians.

“Antes había ocasiones en las que uno se iba a una pausa comercial, regresaba y luego veíamos la transmisión televisiva, y entonces era cuando apelábamos. Ahora todo eso debe de ser acelerado y no deberíamos de tener esas pausas largas para los fanáticos y los jugadores”, agregó.

NO SALTEN

Si bien causaron sensación las jugadas en que los defensores saltaban por encima de la línea de golpeo para bloquear intentos de gol de campo o punto extra, muchos jugadores reprobaban esos acciones.

Demasiado peligrosas, razonaban.

Mostrando sabiduría, el poderoso comité de competencias de la liga estuvo de acuerdo. En sus reuniones con la asociación de jugadores, ése fue uno de los temas principales.