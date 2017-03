Febrero loco, marzo otro poco con las finales de la NCAA

<div class=’s2nPlayer-ymsU699R’ data-type=’full’></div><script type=’text/javascript’ src=’http://embed.sendtonews.com/player2/embedcode.php?fk=ymsU699R&cid=7451′ data-type=’s2nScript’></script>

CIUDAD DE MÉXICO – Quizá el basquetbol colegial no es la prioridad de los latinos, pero seríamos de otro mundo si no hemos escuchado del ‘March Madness’ (Locura de Marzo).

Este es un título que desde el punto de vista mercadológico ha ganado muchísima popularidad. Es decir, un deporte que, si bien no puede ni quiere competir con el deporte profesional, mucho menos con la NFL y MLB, supo encontrar esa época del año donde el futbol americano no se juega, el béisbol aún no empieza, y la NBA aún no comienza los playoffs.

El ‘March Madness’ tiene muchos aficionados que se identifican con la universidad donde estudiaron, o en la conferencia en que participa. Las semifinales las juegan este sábado South Carolina contra Gonzaga y Oregón contra North Carolina. La final será el lunes por la noche.

Pero para llegar a esta semifinal los equipos tuvieron que pasar por tierra, viento y fuego. De las cientos de universidades que tiene programa de basquetbol, se seleccionan a 64 equipos que se dividen en 4 secciones (Este, Oeste, Midwest y South), en cada sección se clasifican del 1 al 16 y después se inicia el torneo a eliminación directa.

Ahora que quedan cuatro equipos se le llama ‘Final Four’, y se jugaran estos juegos en Phoenix. Para hacerlo más romántico, cuando quedaban 8 equipos se les llamaban los ‘Élite 8’, cuando quedaban 16 ‘Sweet 16’, en fin, un sobrenombre para todo. Como decimos en mi pueblo: “se vale”, se vale tomar medidas de mercadotecnia para hacer más atractivo un deporte. Este deporte por cierto, atrae la atención de millones de apostadores a nivel informal y a nivel de Las Vegas, todo esto de manera legalizada.

También atrae la atención de los equipos de la NBA, que próximamente tendrán que elegir a algunos de estos jugadores para sus filas. Si las posibilidades de que un equipo llegue a la final son pocas, las que un jugador llegue a la NBA son aun menores, pues hay cientos de miles de jugadores que quisieran jugar ese deporte profesional.

El amplio favorito para ganar este torneo son los ‘Tar Heels’ de North Carolina. Es una Universidad que históricamente tiene un equipo que hace temer a todos, de ahí salió Micheal Jordan y de hecho es solo una de cuarto universidades que han ganado más de 2,000 juegos a nivel oficial. Su arena es un edificio majestuoso donde caben más de 20,000 personas.

Gonzaga es el favorito sentimental de la gente en Chicago. Dejaron fuera a los ‘Wildcats’ de Northwestern que por primera vez en su historia fueron convocados a este torneo, cosa que volvió loca a la Ciudad de los Vientos. Pero cuando se gana de manera deportiva…, hay que apoyar al rival.

