Clubes de la Premier temen efectos del Brexit

LONDRES (AP) — Los clubes de la Liga Premier inglesa exhortaron el jueves al gobierno británico a explorar medidas para proteger la competencia de los posibles efectos adversos de la salida del país de la Unión Europea.

Mientras el gobierno insiste en que tiene que recuperar el control sobre la inmigración y poner fin al libre movimiento desde el bloque europeo, la capacidad de los principales clubes ingleses de contratar a jugadores de Europa pudiera verse obstaculizada.

Tras una reunión de los ejecutivos de los 20 clubes de la Premier, los dueños de Stoke y West Ham pidieron exenciones de inmigración para preservar el flujo de estelares jugadores del continente.

“Nosotros esperaríamos estar incluidos en exenciones, pero tenemos que esperar a ver”, dijo el dueño de Stoke, Peter Coates. “En Europa podemos tener movimiento libre y eso va a cambiar, o pudiera cambiar, no lo sé. No sabemos”.

Hace dos años, la Asociación de Fútbol de Inglaterra persuadió al gobierno a adoptar requerimientos de visa más estrictos para la contratación de jugadores de fuera de Europa. Pero los clubes de la Premier sienten que pudieran verse en desventaja competitiva en Europa, donde pueden clasificarse a competencias de la UEFA, si no pueden contratar fácilmente a jugadores del continente.

La incertidumbre pudiera prevalecer cuando se formalicen los términos de la disolución de la relación de Gran Bretaña antes del plazo para la salida el 29 de marzo del 2019.

“La Liga Premier es la mejor liga que haya conocido el mundo”, dijo el copresidente de West Ham David Gold. “Es una promoción fantástica para Gran Bretaña, para Inglaterra. Sé que la gente habla de la riqueza que existe, pero esos jugadores tienen enormes salarios y todos los impuestos van al tesoro. ¿Por qué vas a perjudicar eso? ¿Por qué vas a cambiarlo?”.

“La Liga Premier llega a todo el mundo y sigue expandiéndose. No me imagino al gobierno haciendo algo tonto para perturbar eso. Yo no sé nada de movimiento libre, pero la estructura sería que los mejores jugadores recibiesen permisos de trabajo”.

La federación inglesa ha resaltado la potencial ventaja de que el Brexit genere más oportunidades para jugadores ingleses en la Premier, aumentando la reserva de talento para una selección nacional cuyo único cetro importante fue el de la Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra.

“(El Brexit) ya nos está afectando, porque es más caro comprar jugadores por la caída de la libra”, dijo Gold.

