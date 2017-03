Mourinho: Lamento haber maltratado a Schweinsteiger

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — José Mourinho dijo que lamenta haber maltratado al mediocampista Bastian Schweinsteiger cuando lo tuvo bajo su conducción en Manchester United.

Mourinho dio el visto bueno para que el futbolista alemán de 32 años fichase esta semana con el Fire de Chicago, luego de dos temporadas en las que jugó poco con el club inglés.

“Bastian es uno de los jugadores por los que me siento mal por la forma que lo traté”, dijo el timonel portugués. “No quiero hablarle como futbolista. No quiero referirme a él como alguien a quien compraría o no compraría. Quiero hablarle como profesional”.

“Quiero hablarle como ser humano, y eso fue lo último que le dije antes de irse, ‘no me comporté bien contigo antes, ahora tengo que comportarme bien contigo’. Así que cuando me pidió irse, tenía que decirle que sí, porque ya le había fallado una vez, y no podía hacerlo dos veces. Lamento lo que sucedió en la primera etapa con él, y él lo sabe”.

Schweinsteiger jugó 13 temporadas con Bayern Munich, un club con el que ganó todos los títulos posibles, además de conquistar la Copa del Mundo de 2014 con la selección de Alemania.

Pero el volante jugó apenas cuatro partidos esta temporada con United, y ninguno de esos en la liga Premier. Al principio de la temporada se entrenó por separado, antes de reincorporarse al plantel en noviembre.

La semana pasada firmó un contrato por un año con el Fire. Mourinho dijo que extrañará a “una buena persona, un buen profesional, alguien que era una buena influencia en los entrenamientos”.

“Al principio teníamos un plantel muy grande. Pero después de conocerlo como profesional, y como personal, y ver cómo se comportó y cómo respetó mis decisiones como entrenador, sí lamento (como lo traté), y no tengo problemas con admitirlo. Y él lo sabe, porque se lo dije”.