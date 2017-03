Liverpool y Everton sienten secuelas de receso internacional

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Las secuelas del reciente receso internacional restarán brillo al 228vo derbi de Merseyside.

Tanto Liverpool como Everton no contarán con todos sus titulares para su partido del sábado en la Liga Premier debido a las lesiones sufridas por sus respectivos seleccionados.

El defensor de Everton, Seamus Coleman, que jugó con Irlanda contra Gales, se fracturó la pierna derecha, mientras que su compañero de zaga Ramiro Funes Mori sufrió una lesión de rodilla con Argentina. Ambos serán baja por el resto de la temporada. Tampoco estará el volante James McCarthy.

Liverpool no tendrá al mediocampista Adam Lallana, que jugó con Inglaterra, y estará inactivo un mes por una lesión de muslo.

El técnico del Everton, Ronald Koeman, describió lo sucedido como el “peor receso internacional” para Everton, y su colega del Liverpool, Juergen Klopp, manifestó su frustración por perder a Lallana en un momento clave de la campaña.

Sin embargo, el entrenador alemán libró de toda culpa al timonel de Inglaterra, Gareth Southgate.

“Ambos compartimos jugadores. No me gustó”, señaló Klopp. “Alguien dijo que yo estaba tranquilo. Yo no estaba nada de tranquilo, pero tampoco se trata de responsabilizar a Gareth Southgate”.

“Yo no estaba contento de que él (Lallana) jugara, pero no es mi decisión y debo respetar las decisiones de otros entrenadores. Eso no ayuda en estas situaciones, pero no somos el único equipo ni país que sufra. Creo que podemos manejar estas situaciones mejor si trabajamos en conjunto mejor”.

Es la segunda ocasión que Lallana regresa lesionado después de un compromiso internacional. Se lesionó la ingle en el empate de noviembre con España y no vio acción durante tres partidos con Liverpool.

Koeman censuró la decisión de Irlanda de convocar a McCarthy a pesar de la recomendación al contrario del cuerpo médico de Everton.

McCarthy volvió a lastimarse la corva antes del partido contra Gales en Dublín por las eliminatorias de la Copa del Mundo.

“James estaba lesionado cuando lo convocaron y el cuerpo médico del Everton les avisó. Everton recomendó precaución extrema”, señalo Koeman.

La valoración de Irlanda fue que era un partido de alto riesgo contra Gales. James tenía deseos de jugar y dijo que estaba apto.

“En mi opinión, en este caso, (el técnico) no protegió al jugador. Evidentemente, James no estaba apto para jugar. Solo había entrenado un par de días y se lastimó”, afirmó el timonel.

A Koeman tampoco agradó la postura de su jugador al afirmar que McCarthy debe asumir la responsabilidad de sus acciones.

Al igual que Coleman, Funes Mori se perderá el resto de la campaña después de que se lastimara una rodilla en el partido de Argentina contra Bolivia. Mori será operado la semana entrante.

Everton ha ganado siete de sus últimos 10 partidos en la Liga Premier pero no conoce la victoria en Liverpool desde 1999.

Liverpool, cuarto en la tabla y seis puntos arriba de Everton, que está séptimo, todavía no tiene en sus filas al capitán Jordan Henderson, quien al parecer tuvo una recaída en la recuperación de su pie.

“Es cuestión de tiempo”, señaló Kopp. “Tenemos que tener mucho cuidado con él. No podemos correr riesgos”.